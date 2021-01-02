البث الحي
الأخبار|الإمارات

جيروزاليم بوست: عشرات الإسرائيليين هربوا مخدرات إلى الإمارات للاحتفال بالعام الجديد

يقول التقرير إن نحو 8 آلاف إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي (رويترز)
يقول التقرير إن نحو 8 آلاف إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي (رويترز)
1/1/2021

قال تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الجمعة، إن العشرات من السياح الإسرائيليين قاموا بتهريب مخدرات إلى الإمارات، التي سافروا إليها للاحتفال بالعام الجديد.

وذكر أن نحو ثمانية آلاف إسرائيلي سافروا إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد هربا من القيود التي فرضت في إسرائيل مع دخولها إغلاقا عاما لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقل التقرير عن عدد من الإسرائيليين الذين توجهوا إلى دبي أنهم لم يكونوا على علم بقوانين الإمارات الصارمة فيما يتعلق بحيازة المخدرات.

ويضيف أن حيازة كمية بسيطة من المخدرات في الإمارات قد تقود الشخص إلى السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، وقد تؤدي به إلى الإعدام.

وقال إسرائيلي سافر إلى الإمارات إنه قام بتهريب كمية صغيرة من الحشيش، مشيرا إلى أنه يعد مخدرا "خفيفا" وليس مثل الكوكايين.

ونقل التقرير عن إسرائيلي ثان أنه أدرك الوضع بعد هبوط الطائرة في الإمارات وأنه قرر الاحتفال وتعاطي الحشيش في غرفته وعدم التجول به في أرجاء الفندق.

وقال إسرائيلي مقيم في دبي إن هناك إقبالا من الإسرائيليين على الحفلات الفخمة التي تتم على أسطح الفنادق في دبي احتفالا بالعام الجديد.

لكنه أشار إلى أن الإسرائيليين لا يلتزمون بالقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا فلا يرتدون أقنعة الوجه ولا يحافظون على مسافات التباعد الاجتماعي ويعرضون أنفسهم للغرامات الكبيرة التي تفرضها الإمارات على من يخالف التعليمات.

وقال التقرير إن السلطات الإماراتية منعت التجمعات التي تضم أكثر من 30 شخصا، وحذرت من فرض غرامات كبيرة على يخالف ذلك.

وبدأت 3 شركات طيران إسرائيلية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي، علاوة على شركة فلاي دبي الإماراتية.

وأشارت تقارير إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولاحقا وقع البلدان على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

المصدر : الجزيرة مباشر + جيروزاليم بوست

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مسلمو سريلانكا: الحرق القسري لجثث موتى كورونا دوافعه سياسية

سريلانكيون يحتجون على قرار الحكومة حرق جثث المتوفين بفيروس كورونا (غيتي)

سهى عرفات تنفي تبرئتها إسرائيل من تهمة قتل زوجها

سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع التواصل)

"تيك توك" يحذف حساب شبكة فلسطينية تنشر انتهاكات الاحتلال وتنتقد التطبيع

شعار تطبيق تيك توك (غيتي)

رويترز: احتجاز الشهود في قضية اغتصاب يخيم بظلاله على حركة "مي تو" المصرية

مصر تسلمت 3 متهمين من الإنتربول في قضية جريمة الفيرمونت (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

وداع مهيب لحاتم علي في دمشق.. ورسالة مؤثرة من جمال سليمان (فيديو)

المخرج السوري الراحل حاتم علي (مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية)

النيران تشتعل فجأة في شعر مطربة مشهورة أثناء جلسة تصوير (فيديو)

احتراق شعر مطربة خلال غنائها (مواقع التواصل)

أردوغان يستعرض أهم إنجازات تركيا خلال 2020

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

عبر أنابيب تمر بتركيا.. أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا (فيديو)

وفقا للتقديرات، يحتوي حقل "شاه دنيز" على نحو تريليون متر مكعب من الغاز (فيسبوك)