جيروزاليم بوست: عشرات الإسرائيليين هربوا مخدرات إلى الإمارات للاحتفال بالعام الجديد

قال تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الجمعة، إن العشرات من السياح الإسرائيليين قاموا بتهريب مخدرات إلى الإمارات، التي سافروا إليها للاحتفال بالعام الجديد.

وذكر أن نحو ثمانية آلاف إسرائيلي سافروا إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد هربا من القيود التي فرضت في إسرائيل مع دخولها إغلاقا عاما لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقل التقرير عن عدد من الإسرائيليين الذين توجهوا إلى دبي أنهم لم يكونوا على علم بقوانين الإمارات الصارمة فيما يتعلق بحيازة المخدرات.

Dozens of #Israelis who have recently travelled to #Dubai to celebrate the #NewYear allegedly smuggled hashish and #marijuana into a country with very strict laws when it comes to #drugs. Reporting by @SiegalTobias. https://t.co/86GapnLgkx — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 1, 2021

ويضيف أن حيازة كمية بسيطة من المخدرات في الإمارات قد تقود الشخص إلى السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، وقد تؤدي به إلى الإعدام.

وقال إسرائيلي سافر إلى الإمارات إنه قام بتهريب كمية صغيرة من الحشيش، مشيرا إلى أنه يعد مخدرا "خفيفا" وليس مثل الكوكايين.

ونقل التقرير عن إسرائيلي ثان أنه أدرك الوضع بعد هبوط الطائرة في الإمارات وأنه قرر الاحتفال وتعاطي الحشيش في غرفته وعدم التجول به في أرجاء الفندق.

وقال إسرائيلي مقيم في دبي إن هناك إقبالا من الإسرائيليين على الحفلات الفخمة التي تتم على أسطح الفنادق في دبي احتفالا بالعام الجديد.

لكنه أشار إلى أن الإسرائيليين لا يلتزمون بالقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا فلا يرتدون أقنعة الوجه ولا يحافظون على مسافات التباعد الاجتماعي ويعرضون أنفسهم للغرامات الكبيرة التي تفرضها الإمارات على من يخالف التعليمات.

وقال التقرير إن السلطات الإماراتية منعت التجمعات التي تضم أكثر من 30 شخصا، وحذرت من فرض غرامات كبيرة على يخالف ذلك.

وبدأت 3 شركات طيران إسرائيلية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي، علاوة على شركة فلاي دبي الإماراتية.

وأشارت تقارير إلى أن أكثر من 50 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولاحقا وقع البلدان على اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.