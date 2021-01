جيروزاليم بوست: عشرات الإسرائيليين هربوا مخدرات إلى الإمارات للاحتفال بالعام الجديد

قال تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الجمعة، إن العشرات من السياح الإسرائيليين قاموا بتهريب مخدرات إلى الإمارات، التي سافروا إليها للاحتفال بالعام الجديد.

وذكر أن نحو ثمانية آلاف إسرائيلي سافروا إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد هربا من القيود التي فرضت في إسرائيل مع دخولها إغلاقا عاما لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقل التقرير عن عدد من الإسرائيليين الذين توجهوا إلى دبي أنهم لم يكونوا على علم بقوانين الإمارات الصارمة فيما يتعلق بحيازة المخدرات.

Dozens of #Israelis who have recently travelled to #Dubai to celebrate the #NewYear allegedly smuggled hashish and #marijuana into a country with very strict laws when it comes to #drugs. Reporting by @SiegalTobias. https://t.co/86GapnLgkx

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 1, 2021