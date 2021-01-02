تركيا: بدء العد التنازلي لإطلاق القمر الصناعي المكعب

بدأت تركيا العد التنازلي لإطلاق قمرها الصناعي المكعّب، والذي صمّمته وتطوّره شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية، ومن تجميع جامعة إسطنبول التقنية.

وأرسلت تركيا القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U" إلى الولايات المتحدة، تمهيدًا لإطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9″، التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية في 14 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، ووضعه في مدار أرضي منخفض.

وتشكل أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وسيلة لا غنى عنها للوحدات العسكرية، وتزداد أهمية تقنياتها المستخدمة في تأمين اتصالات الصوت والفيديو والبيانات.

وتقدم "أسيلسان" واحدة من أكثر أدوات الاتصال كفاءة على سبيل الحل البديل من أجل تلبية الاحتياجات التكتيكية للوحدات العسكرية في الميدان ومراكز قيادتها ومقارها وقادتها في ساحة المعركة.

كما تقدم الشركة أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية، وحلولا لها باستخدام خبرتها في مجالات إدارة المشاريع وتصميم النظام الفرعي وتطوير البرمجيات والإنتاج والاختبار والتكامل في تقنيات الأقمار الصناعية.

القمر الصناعي المكعّب التركي قبل أيام من إطلاقه (غيتي)

وطورت الشركة التركية في هذا الإطار القمر الصناعي المكعب "ASELSAT 3U" كجزء من مشروع البحث والتطوير المموّل ذاتيًا.

ومن المتوقع أن يبدأ القمر الصناعي المكعب مهامه بعد وصوله إلى مداره بنجاح، وستُرسل الشركة الصور التي تحصل عليها عبر الكاميرا إلى المحطة الأرضية من خلال نظام إرسال فرعي، فضلًا عن جمع البيانات الإحصائية حول البيئة الفضائية باستخدام مقياس الجرعة الإشعاعية ومستشعر درجة الحرارة.