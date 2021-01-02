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الدنمارك تعدم 9 آلاف دجاجة

الدنمارك تعتزم إعدام 9 آلاف دجاجة (رويترز أرشيف)
الدنمارك تعتزم إعدام 9 آلاف دجاجة (رويترز أرشيف)
2/1/2021

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم السبت، عن عزمها أعدام  ما يقرب من 9 آلاف دجاجة، بعد اكتشاف سلالة من فيروس "انفلونزا الطيور" داخل مزرعة في قرية لوفيل، على حدود بلدية فيبورغ في شبه جزيرة غوتلاند.

وتم الكشف عن انتشار سلالة "H5N8″ من إنفلونزا الطيور بين الدواجن أثناء زيارة مراقبة من قبل معهد المصل الحكومي، خلال اليوم الأول من العام الجديد، وفقا لبيان أصدرته إدارة الغذاء والرقابة.

وقالت السلطات: إن ما يقرب من 9 آلاف من الدواجن سيتم إعدامها في المزرعة، لمنع انتشار الفيروس، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطيور البريّة في مزارع الدواجن.

وعقب انتشار إنفلونزا الطيور في الدنمارك خلال الأشهرالأخيرة، أوقفت بعض الدول، بما فيها اليابان، وروسيا، وسنغافورة، استيراد البيض والدواجن مؤقتا من البلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم الإبلاغ عن انتشار إنفلونزا الطيور في أوربا، والاشتباه في الطيور البرية أنها وراء هذا الانتشار.

وأدت حالات تفشٍ مماثلة من قبل، في إعدام عشرات الملايين من الطيور، وتسببت في خسائر كبرى في صناعة الدواجن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يمكن استبعاد إصابة البشر بفيروس إنفلونزا الطيور"H5N8" شديد العدوى، على الرغم من الاحتمال الضئيل لحدوث ذلك.

المصدر : الأناضول

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