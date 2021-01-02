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السعودية: كورونا تختصر وقت العمرة إلى 75 دقيقة.. إليك التفاصيل

معتمرون في بيت الله الحرام بعد جائحة فيروس كورونا (غيتي)
معتمرون في بيت الله الحرام بعد جائحة فيروس كورونا (غيتي)
2/1/2021

كشفت دراستان سعوديتان أن "إجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة هذا العام"، وفق متابعة باحثين لسلوك عينة من المعتمرين بلغ عددهم 3 آلاف و275 معتمرًا.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، السبت، أن هاتين الدراستين، اللتين أنجزتهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعتمدان على "الإحصاء والاستبانة".

وأظهرت نتائج الدراستين أن خلال العام الهجري الجاري (1442)، وفي ظل تفشي وباء كورونا، تبين "أن متوسط الطواف بلغ 25 دقيقة، ومتوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى بلغ ثماني دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 42 دقيقة، وإجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة".

وتهدف الدراستان إلى استقصاء فعالية التدابير الصحية الوقائية في ظل تفشي الوباء وتصرف المعتمرين إزاءها، علاوة على معرفة مدى ارتياحهم لمختلف الإجراءات المعتمَدة لتيسير أداء مناسك العمرة هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وأعلنت السعودية، مطلع نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، السماح جزئيًا بأداء مناسك العمرة للقادمين من خارج أراضيها، وذلك للمرة الأولى منذ تعليقها إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وسمحت السلطات السعودية بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها منذ الأول من نوفمبر الماضي.

وتسمح المرحلة الثالثة لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وقررت الحكومة السعودية، في 28 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية 362 ألفًا و979 إصابة، قضى منها جراء الإصابة 6 آلاف و239 مصابًا، بينما تعافت 354 ألفًا و263 حالة، وفق مصادر رسمية سعودية.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر 2019 وحتى اللحظة، 84 مليونًا و627 ألفًا و426 شخصًا، وأودى بحياة مليون و839 ألفًا و412 مصابًا، في حين تعافت 59 مليونًا و832 ألفًا و682 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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