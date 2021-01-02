خلال احتفالات 2021..رصاص طائش يخترق رأس لاجئة سورية و طائرة لبنانية

قٌتلت لاجئة سورية جراء إصابتها برصاص طائش، تم إطلاقه عند منتصف الليل ابتهاجاً ببدء العام الجديد، كما اخترقت رصاصة طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع عدد من الإصابات جراء الرصاص الطائش خلال احتفالات العام الجديد، مما أدى لقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها، إصابة طفلة أخري وذلك في ظاهرة لم تنجح السلطات في كبحها رغم حملات التوعية منذ سنوات.

كما اخترقت رصاصة طائرة متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي، من دون ان تؤثر على حركة الطيران في المطار، وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس.

حصيلة #الرصاص_الطائش

– مقتل إمرأة في الطيبة قرب بعلبك

– جرح ٣ مواطنين في بعلبك

– إصابة طفل في الشويفات

– إصابة شخص في طرابلس

تم توقيف ٧ أشخاص في طرابلس — Dr.Iman Chweikh (@EmanShuwaikh) January 1, 2021

وأوردت الوكالة الوطنية أن اللاجئة السورية توفيت "إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة" للاجئين السوريين، في مدينة بعلبك، التي شهدت إطلاق رصاص في الهواء بكثافة.

وتثير ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء قلقاً كبيراً في البلاد، مع استمرار سقوط ضحايا كان آخرهم لاعب كرة القدم البارز محمّد عطوي الذي أصيب خلال شهر أغسطس/آب وتوفي في الشهر اللاحق.

ولم تنجح حملة أطلقتها قوى الأمن الداخلي قبل أيام تحت وسم "طايشة_بس_بتصيب" للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة، في الحد من سقوط إصابات وضحايا.

إصابة طائرة في مطار بيروت برصاص عشوائيhttps://t.co/MLbKwzlf5B — National News Agency (@NNALeb) January 1, 2021

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في بيروت ومناطق عدة صوراً ومقاطع فيديو توثّق إطلاق الرصاص الحي عند منتصف الليل.

وكتب أحدهم على فيسبوك "رصاص الشعب الطائش"، وسأل آخر عن مصدر ثمن الرصاص في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية.

الطبش: هي ليست رجولة ولا بطولة إطلاق النار فوق رؤوس الناسhttps://t.co/W7DPixuFAl — National News Agency (@NNALeb) January 1, 2021

وحذّرت قوى الأمن يوم الخميس، "من تساقط الرصاص الطائش في المطار مما يهدد سلامة الطيران وحياة المسافرين والوافدين"، إلا أنّ ذلك لم يحل دون اختراق رصاصة لإحدى الطائرات.

-"اصابة طفلة بطلق ناري في الضاحية بسبب اطلاق النار الكثيف اثناء احتفالات رأس السنة"

-"سقوط رصاص طائش على أسطح مبانٍ سكنية في بيروت والضاحية و طرابلس جراء هستيريا اطلاق النار"#بلغ_عنو #لبنان#السنة_الجديدة_2021 https://t.co/htBSGSXEN3 — Mr.Reality.1 (@MrReality110) December 31, 2020

وقال مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط، إن طائرة إيرباص المتضررة من طراز "إي 321 نيو" واحدة من الطائرات السبع الجديدة التي تسلمها لبنان في العام 2020.. وأوضح أن الطائرة حالياً تخضع للكشف.

ويعكس تزايد إطلاق الرصاص في الهواء حجم انتشار السلاح الفردي بلا ضوابط في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) ويطرح ضرورة التشدد في تطبيق القوانين وتحديثها.