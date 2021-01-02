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خلال احتفالات 2021..رصاص طائش يخترق رأس لاجئة سورية و طائرة لبنانية

لاجئة سورية في أحد مراكز اللجوء في لبنان (رويترز أرشيف)
لاجئة سورية في أحد مراكز اللجوء في لبنان (رويترز أرشيف)
2/1/2021

قٌتلت لاجئة سورية جراء إصابتها برصاص طائش، تم إطلاقه عند منتصف الليل ابتهاجاً ببدء العام الجديد، كما اخترقت رصاصة طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع عدد من الإصابات جراء الرصاص الطائش خلال احتفالات العام الجديد، مما أدى لقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها، إصابة طفلة أخري وذلك  في ظاهرة لم تنجح السلطات في كبحها رغم حملات التوعية منذ سنوات.

كما اخترقت رصاصة طائرة متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي، من دون ان تؤثر على حركة الطيران في المطار، وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس.

وأوردت الوكالة الوطنية أن اللاجئة السورية توفيت "إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة" للاجئين السوريين، في مدينة بعلبك، التي شهدت إطلاق رصاص في الهواء بكثافة.

وتثير ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء قلقاً كبيراً في البلاد، مع استمرار سقوط ضحايا كان آخرهم لاعب كرة القدم البارز محمّد عطوي الذي أصيب خلال شهر أغسطس/آب وتوفي في الشهر اللاحق.

ولم تنجح حملة أطلقتها قوى الأمن الداخلي قبل أيام تحت وسم "طايشة_بس_بتصيب" للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة، في الحد من سقوط إصابات وضحايا.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في بيروت ومناطق عدة صوراً ومقاطع فيديو توثّق إطلاق الرصاص الحي عند منتصف الليل.

وكتب أحدهم على فيسبوك "رصاص الشعب الطائش"، وسأل آخر عن مصدر ثمن الرصاص في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وحذّرت قوى الأمن يوم الخميس، "من تساقط الرصاص الطائش في المطار مما يهدد سلامة الطيران وحياة المسافرين والوافدين"، إلا أنّ ذلك لم يحل دون اختراق رصاصة لإحدى الطائرات.

وقال مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط، إن طائرة إيرباص المتضررة من طراز "إي 321 نيو" واحدة من الطائرات السبع الجديدة التي تسلمها لبنان في العام 2020.. وأوضح أن الطائرة حالياً تخضع للكشف.

ويعكس تزايد إطلاق الرصاص في الهواء حجم انتشار السلاح الفردي بلا ضوابط في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) ويطرح ضرورة التشدد في تطبيق القوانين وتحديثها.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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