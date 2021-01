أمريكا: صيدلاني يفسد "عمدا" 570 جرعة لقاح لفيروس كورونا

اعتقلت شرطة منطقة جرافتون بولاية ويسكونسن الأمريكية صيدلانيا سابقا بتهمة إفساده 570 جرعة من لقاح شركة مودرنا عمدا في مركز أورورا الطبي.

وقالت الشرطة إن الصيدلاني تسبب في أضرار جنائية بالممتلكات تتراوح قيمتها ما بين 8 إلى 11 ألف دولار أمريكي.

وأعلنت المستشفى -في وقت سابق- أن الصيدلاني اعترف بتعمّد ترك الجرعات المذكورة خارج الثلاجة، رغم علمه بضرورة وضعها في درجات حرارة منخفضة.

A former pharmacist in Grafton, Wisconsin, was arrested and accused of "intentionally" destroying 500 doses of the coronavirus vaccine from a pharmacy refrigerator, Grafton police said Thursday. https://t.co/pJ5szWHedN — NBC News (@NBCNews) January 1, 2021

وأضافت المستشفى لـشبكة إن بي سي الإخبارية "ما زلنا نعتقد أن اللقاح هو طريقنا للخروج من الوباء، نشعر بخيبة أمل كبيرة"، مشيرة إلى إنهاء خدمة الصيدلاني "كان هذا انتهاكا لقيمنا الأساسية".

To date, more than 21,000 health care heroes have already stepped up and gotten their #COVID19Vaccine at @AdvocateAurora! We thank them for doing their part to help end this pandemic. Follow #IGotMine on Instagram to read some of their inspiring stories: https://t.co/jzz7PEvZ1t pic.twitter.com/7dE9t0oDvN — Aurora Health Care (@Aurora_Health) December 30, 2020

وبرزت تفاعلات عدة حول القصة، وعبّر مغردون عن رفضهم الشديد لما فعله الصيدلاني، وطالبوا بمحاسبته، فيما توقع آخرون أن يكون من مؤيدي الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، مشيرين إلى أنه يعاني من مشلكة عقلية.

we are never getting over this. anti-maskers and anti-science propaganda has divided us to the point of no return. how can you trust any health care professionals when this is happening https://t.co/Im70VkqXoR — 2021 can catch these hands (@Subparsadness) January 2, 2021

This is so damn psychotic https://t.co/p6x1qDwukl — 🌙sleepybaby🌙 (@fuwafluff) January 2, 2021

Good. Glad he was arrested. https://t.co/bd5RDgMj1n — Krishna “Vaccines Work” Komanduri 🇺🇸 (@drkomanduri) January 1, 2021

بينما رأت مجموعة أخرى من المغردين أنه تصرّف على النحو الصحيح، الذي سيسهم مستقبلا في إنقاذ أرواح الناس، في إشارة إلى تأثير اللقاحات على حياة البشر على حد وصفهم.

I’m glad, but I hope there are even more consequences. This is equivalent to homicide. https://t.co/hz6DCvjjNT — happysnarkygal2 (@happysnarkygal2) January 2, 2021

He saving lives https://t.co/HcKS0dhRaw — I GOT BENJAMINS💲♻️ (@Goldbenjamins) January 2, 2021

Probably trying to save people. https://t.co/6Qa3wRXLDt — CindyM – 🚫Antifa and BLM (@LegalsOnlyInUSA) January 2, 2021

وكان مركز أورورا قد أعلن، منذ يومين، عن تطعيم أكثر من 21 ألف من العاملين ضمن الطواقم الطبية، وسط شكاوى تفيد عدم توافر لقاحات كورونا في الولايات المتحدة.

وتتربع الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إذ وصل عدد المصابين إلى 20 مليونًا و619 ألفًا و32 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 356 ألفًا و450 مصابًا، بينما تعافت 12 مليونًا و179 ألفًا و238 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، 84 مليونًا و548 ألفًا و625 شخصًا، وأودى بحياة مليون و838 ألفًا و141 مصابًا، في حين تعافت 59 مليونًا و781 ألفًا و742 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.