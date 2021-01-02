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أمريكا: صيدلاني يفسد "عمدا" 570 جرعة لقاح لفيروس كورونا

لقاح شركة مودرنا الأمريكية قد يغيّر خريطة فيروس كورونا في الولايات المتحدة (رويترز)
لقاح شركة مودرنا الأمريكية قد يغيّر خريطة فيروس كورونا في الولايات المتحدة (رويترز)
2/1/2021

اعتقلت شرطة منطقة جرافتون بولاية ويسكونسن الأمريكية صيدلانيا سابقا بتهمة إفساده 570 جرعة من لقاح شركة مودرنا عمدا في مركز أورورا الطبي.

وقالت الشرطة إن الصيدلاني تسبب في أضرار جنائية بالممتلكات تتراوح قيمتها ما بين 8 إلى 11 ألف دولار أمريكي.

وأعلنت المستشفى -في وقت سابق- أن الصيدلاني اعترف بتعمّد ترك الجرعات المذكورة خارج الثلاجة، رغم علمه بضرورة وضعها في درجات حرارة منخفضة.

وأضافت المستشفى لـشبكة إن بي سي الإخبارية "ما زلنا نعتقد أن اللقاح هو طريقنا للخروج من الوباء، نشعر بخيبة أمل كبيرة"، مشيرة إلى إنهاء خدمة الصيدلاني "كان هذا انتهاكا لقيمنا الأساسية".

 

وبرزت تفاعلات عدة حول القصة، وعبّر مغردون عن رفضهم الشديد لما فعله الصيدلاني، وطالبوا بمحاسبته، فيما توقع آخرون أن يكون من مؤيدي الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، مشيرين إلى أنه يعاني من مشلكة عقلية.

بينما رأت مجموعة أخرى من المغردين أنه تصرّف على النحو الصحيح، الذي سيسهم مستقبلا في إنقاذ أرواح الناس، في إشارة إلى تأثير اللقاحات على حياة البشر على حد وصفهم.

وكان مركز أورورا قد أعلن، منذ يومين، عن تطعيم أكثر من 21 ألف من العاملين ضمن الطواقم الطبية، وسط شكاوى تفيد عدم توافر لقاحات كورونا في الولايات المتحدة.

وتتربع الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إذ وصل عدد المصابين إلى 20 مليونًا و619 ألفًا و32 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 356 ألفًا و450 مصابًا، بينما تعافت 12 مليونًا و179 ألفًا و238 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، 84 مليونًا و548 ألفًا و625 شخصًا، وأودى بحياة مليون و838 ألفًا و141 مصابًا، في حين تعافت 59 مليونًا و781 ألفًا و742 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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