لمواجهة كورونا.. تركيا تطرح لقاحا محليا أبريل القادم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا ستكون جاهزة في أبريل/نيسان 2021 على أقصى تقدير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح جسر كومورهان، بين ولايتي ألازيغ وملاطية (شرق).

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وتطرق أردوغان، في كلمته إلى ملف اللقاحات المضادة للفيروس، قائلا: لقاحات كورونا التي نعمل على تطويرها ستكون جاهزة بإذن الله في أبريل/نيسان على أقصى تقدير

وأضاف: "أعتقد أننا سنتجاوز عتبة مهمة في مكافحة الوباء (كوفيد-19) بالانطلاق في التطعيم باستعمال اللقاحات المؤمنة من الخارج".

واستقبلت تركيا الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن يبدأ التقليح بها هذا الأسبوع.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من اللقاح، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

جاءت تلك التصريحات على هامش مشاركة الرئيس التركي في افتتاح جسر "كومورهان" بين ولايتي إلازيغ وملاطية (شرقي تركيا).

جسر كومورهان (مواقغ التواصل)

قال إن جسر كومورهان هو رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم، و أنشئ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100 بالمئة، وهو أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية.

وأردف أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).

ونوه إلى أن جسر كومورهان يعتبر نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلا عن تشكيله صلة وصل بين ألازيغ وملاطية.