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“يسعون في الأرض فسادا”.. نائب مصري يثير أزمة بشأن الفنانين في البرلمان

البرلماني المصري رياض عبدالستار (مواقع التواصل)
البرلماني المصري رياض عبدالستار (مواقع التواصل)
18/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202110:45 AM (مكة المكرمة)

“ليس معقولًا أن يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا”.. كلمات قالها نائب مصري في البرلمان الجديد وأشعلت أزمة وصلت إلى حد المطالبة برفع الحصانة عنه.

أمس وأثار النائب رياض عبدالستار موجة من الغضب داخل الوسط الفني بكلماته التي تفوه بها بانفعال خلال جلسة كانت مخصصة أمس لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

بدأت الأزمة، أمس الأحد، خلال كلمة النائب رياض عبدالستار بالجلسة طالب فيها بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.

وقال النائب مستنكرا “ليس معقولا أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون؟ ليس معقولا أن يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا دون أن يدفعوا ضريبة الشهداء”.

لقد دفعت الأزمة نقيب الممثلين أشرف زكي، إلى مطالبة النائب بالاعتذار، مؤكدًا أن ما بدر منه أمر مرفوض، وصعّد الأمر إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي.

لكن النائب والإعلامي مصطفى بكري، أعلن عبر تويتر، تواصله مع عبدالستار الذي نفى أن يكون القصد من حديثه في مجلس النواب الإساءة إلى الفنانين الجادين وإنما كان يقصد الفن المبتذل الذي سبق لنقابة المهن التمثيلية أن اتخذت موقفا منهم.

ونقل بكري عن النائب قوله إنه يقدر الفن الهادف والفنانين الجادين، ويثمن دور الفن في خدمة المجتمع واحترام القيم الأصيلة، كما أبدى النائب اعتذاره عن أي إساءه فُهمت بالخطأ من حديثه.

وفي محاولة منه لاحتواء الموقف، قدم عبدالستار، اليوم الإثنين، اعتذارًا رسميًا عن تصريحاته “المسيئة” للفنانين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال “جميعنا نقدر الفن الهادف الذي يؤثر بالإيجاب في الشعب وتغيير سلوكياته للأفضل، وهدفي توجيه الشكر للفن الهادف”.

ونفى تعمده إهانة الفن، مبررًا تصريحاته السابقة بأنه كان يقصد الفنانين الذين يقدمون أعمالًا تحرض على الفسق والفجور، مؤكدًا احترامه وتقديره للفن الهادف والفنانين الذين يقدمون أعمالًا هادفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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