مصرع 15 شخصا دهستهم شاحنة وهم نيام على قارعة الطريق

أعلنت السلطات الهندية أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بعدما دهستهم شاحنة في غرب البلاد وهم نيام على قارعة الطريق مساء الإثنين.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة سورات بولاية “غوجارات أوشا رادا” أن من بين الضحايا طفلة صغيرة وثماني نساء وستة رجال. فيما أصيب في الحادثة ستة أشخاص آخرين.

وقد وقعت هذه الحادثة المميتة، عند اصطدام الشاحنة بجرّار زراعي ينقل قصب السكر بُعيد منتصف الليل عند تقاطع مروري.

وقال ضابط الشرطة إن سائق الشاحنة “فقد السيطرة على المركبة؛ ولدى خروجه من عن المسار دهس عمالا كانوا ينامون على قارعة الطريق”.

وأكدت مفوضية الشرطة بالولاية، أن سائقي الشاحنة والجرارتم إيقافهم إثر الحادثة.

يذكر أنه في العام 2019، قضى أكثر من 150 ألف شخص في حوالي 500 ألف حادث مروري على الطرق الهندية، بمعدل 410 وفيات يوميا، أو17 وفاة في الساعة، وذلك وفق بيانات حكومية.

وقال وزير النقل الهندي “نيتين غادماري” لدى إطلاقه حملة وطنية للسلامة المرورية، إن الحكومة تأمل في تقليص الوفيات والحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2025.