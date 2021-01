مواجهة مصرية قطرية في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2020، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن مواجهة الدحيل القطري ممثل الدولة المضيفة مع الأهلي بطل مصر وأفريقيا في اليوم الافتتاحي للبطولة في الرابع من فبراير/ شباط المقبل.

كما يلعب في نفس اليوم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا مع تيغريس أونال المكسيكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وأوقعت القرعة، التي أجريت في مدينة زيورخ السويسرية، الفائز من مواجهة الدحيل والأهلي مع بايرن ميونيخ بطل أوربا في مباراة الدور قبل النهائي في الثامن من الشهر ذاته.

ويلتقي الفائز من مواجهة اولسان هيونداي وتيجريس اونال مع بطل أمريكا الجنوبية (كونميبول)، الذي لم يتحدد بعد، في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي في السابع من فبراير/ شباط.

والفائز من المباراتين سيخوض المباراة النهائية في 11 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة ستة أندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاند وممثل اتحاد أوقيانوسيا الأسبوع الماضي بسبب القيود الصحية التي فرضتها السلطات في بلاده بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

