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مذيع سوداني يجهش بالبكاء لانعدام عقاقير التخدير في خمسة مستشفيات (فيديو)

الصحفي السوداني تاج الدين هجو في أحدى برامجه الإذاعية (مواقع التواصل الاجتماعي)
الصحفي السوداني تاج الدين هجو في أحدى برامجه الإذاعية (مواقع التواصل الاجتماعي)
18/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202110:59 AM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمذيع سوداني، وهو يجهش بالبكاء بعد انتشار خبر توقف خمسة مستشفيات عن إجراء العمليات الجراحية لعدم توفر عقاقيرالتخدير”البنج” في هذه المستشفيات.

وتحدث المذيع والإعلامي السوداني، تاج الدين هجو، في مقطع الفيديو حول تردي الأوضاع الصحية في البلاد، معلنا وفاة أحد أقربائه في أحد المستشفيات بسبب الإهمال الطبي وعدم توفر “البنج”، وهو ما جعله يجهش بالبكاء في برنامجه الإذاعي.

ووصف بعض نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الحكومة السودانية بالفشل بسبب عدم قدرتها على توفيرأهم الأدوية الطبية المنقذة للحياة، في حين يتم توجيه الدعم نحو القوات المسلحة من أجل حرب ليس من المتوقع حدوثها على حد تعبيرهم، في إشارة للتوترات في الحدود بين إثيوبيا والسودان.

كما اتهمت فئة أخرى من النشطاء آداء بعض الكوادر الطبية والأطباء السودانيين بالإهمال وعدم المسؤولية تجاه مرضاهم، مشيرين إلى أن مهنة الطب لم تعد مهنة إنسانية في البلاد ، حسب تعبيرهم.

واعتبر حساب آخر أن غياب هذه المادة الحيوية من خمسة مستشفيات سودانية يمثل درجة متقدمة من “عدم الإنسانية وانعدام المسئولية والتعجرف والإهمال”.

وأضاف صاحب الحساب لوعلم أي طبيب سوداني حقيقة عمله بأن عليه أن يكون فعلا أنسانا قبل عن يكون طبيبا؛ وأنه لولا المرضى لما كان لهذه الطبيب وجود في المستشفيات” لتغيرالأمر .

وناشد صاحب الحساب جميع أفراد القطاع الصحي قائلا” كن انساناً قبل أن تكون طبيباً”

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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