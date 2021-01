نمر يسحب سيارة دفع رباعي إلى الخلف بأنيابه (فيديو)

أثار مقطع فيديو لنمر بنغالي يحاول سحب سيارة سفاري بأنيابه في الهند، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، محققًا انتشارًا واسعًا خلال اليومين الماضيين.

الفيديو التقطته إحدى السائحات في حديقة بنغالورو بانيرغاتا البيولوجية (BBBP) الواقعة جنوب غربي ولاية كارناتاك الهندية، وفقًا لموقع “ذا نيوز مينت”.

وفي الفيديو الذي يبلغ مدته دقيقة ونصف، يظهر نمر يبلغ من العمر ما بين 4-5 سنوات، وهو يقترب من مركبة سفاري “جيب” وعلى متنها بعض السياح.

وشوهد النمر وهو يعض ويخدش الصادم الخلفي للسيارة ويمسكه بفكيه القويين، ثم يبدو أنه يسحب السيارة للوراء بضع بوصات، وهو ما اعتبره المستخدمون دليلًا على أن قوة النمر تعادل القدرة الحصانية للسيارة.

وفي وقت لاحق من الفيديو، يمكن ملاحظة الانبعاج الناتج عن عضات النمر القوية في الجزء الخلفي من السيارة ذات الدفع الرباعي.

ولكن بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى أن النمر لا يجرّ السيارة بل إن قائد المركبة هو من حركها للخلف.

وكتب أحد المغردين “هؤلاء الرجال المحبوسون في السيارة يجب أن يكونوا في السجن لأنهم عكسوا السيارة على النمر”، بينما رد آخر “محرك السيارة لا يعمل ولا يتم سماع الصوت، لا يمكنك الرجوع دون تشغيل المحرك!”.

He's not puling the car some stupid person reversing his car even he/she knows a tiger behind there car

واكتسبت لقطات النمر، جاذبية هائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نشرتها المتحمسة للحياة البرية مونا باتيل، على موقع تويتر، يوم الأحد، وحصد مئات التفاعلات التي وصفت الفيديو بالمخيف والخطير، والمدهش أيضًا.

وقال مسؤول في الحديقة إن الفيديو من حادثة وقعت في الحديقة قبل شهرين، لكنه انتشر بشكل واسع على منصات التواصل يوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة (NDTV) الهندية.

People saying that the car is going reverse clearly haven't driven a car or are deaf. The engine isn't switching on and the sound is heard .The car is moving backwards when he's trying to turn the engine on , you can't reverse without the engine on!

— Aamer Faiz (@aamrfz) January 18, 2021