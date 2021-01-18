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نمر يسحب سيارة دفع رباعي إلى الخلف بأنيابه (فيديو)

نمر يجر سيارة للخلف بضع بوصات وسط دهشة المتابعين (مواقع التواصل)
نمر يجر سيارة للخلف بضع بوصات وسط دهشة المتابعين (مواقع التواصل)
18/1/2021

أثار مقطع فيديو لنمر بنغالي يحاول سحب سيارة سفاري بأنيابه في الهند، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، محققًا انتشارًا واسعًا خلال اليومين الماضيين.

الفيديو التقطته إحدى السائحات في حديقة بنغالورو بانيرغاتا البيولوجية (BBBP) الواقعة جنوب غربي ولاية كارناتاك الهندية، وفقًا لموقع “ذا نيوز مينت”.

وفي الفيديو الذي يبلغ مدته دقيقة ونصف، يظهر نمر يبلغ من العمر ما بين 4-5 سنوات، وهو يقترب من مركبة سفاري “جيب” وعلى متنها بعض السياح.

وشوهد النمر وهو يعض ويخدش الصادم الخلفي للسيارة ويمسكه بفكيه القويين، ثم يبدو أنه يسحب السيارة للوراء بضع بوصات، وهو ما اعتبره المستخدمون دليلًا على أن قوة النمر تعادل القدرة الحصانية للسيارة.

وفي وقت لاحق من الفيديو، يمكن ملاحظة الانبعاج الناتج عن عضات النمر القوية في الجزء الخلفي من السيارة ذات الدفع الرباعي.

ولكن بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى أن النمر لا يجرّ السيارة بل إن قائد المركبة هو من حركها للخلف.

وكتب أحد المغردين “هؤلاء الرجال المحبوسون في السيارة يجب أن يكونوا في السجن لأنهم عكسوا السيارة على النمر”، بينما رد آخر “محرك السيارة لا يعمل ولا يتم سماع الصوت، لا يمكنك الرجوع دون تشغيل المحرك!”.

واكتسبت لقطات النمر، جاذبية هائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نشرتها المتحمسة للحياة البرية مونا باتيل، على موقع تويتر، يوم الأحد، وحصد مئات التفاعلات التي وصفت الفيديو بالمخيف والخطير، والمدهش أيضًا.

وقال مسؤول في الحديقة إن الفيديو من حادثة وقعت في الحديقة قبل شهرين، لكنه انتشر بشكل واسع على منصات التواصل يوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة (NDTV) الهندية.

وأفادت مديرة الحديقة، بأن السيارة توقفت لبعض الوقت بسبب مشاكل في البطارية ولم يتمكن السائق من تشغيلها مرة أخرى. وعندما تقطعت السبل بالمركبة، اقترب النمر بدافع الفضول ولعب بها. وفي وقت لاحق، سحب فريق الإنقاذ السيارة بأمان.

وقالت المسؤولة إن النمر لم يكن عدوانيًا، وإن نمور الحديقة “التي يتم إنقاذها أو تربيتها في الأسر”، معتادة على وجود الناس.

والحديقة هي جزء من منتزه بانيرغاتا الوطني الذي يضم وحدات مختلفة مثل حديقة الحيوانات، وسفاري وحديقة الفراشات موزعة على 731.88 هكتار.

وينظم المسؤولون في الحديقة أيضًا جولات لأطفال المدارس الحكومية بهدف تعريف الأطفال بالحياة البرية.

وفي حادثة أخرى في بانيرغاتا في عام 2016، قفز أسد في مركبة السفاري التي لم تكن بها شوايات أمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية

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