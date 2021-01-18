سبع دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لتأخرها عن سداد اشتراكاتها.. تعرف عليها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن سبع دول خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير إن تلك الدول خسرت حق التصويت بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية.

والدول التي خسرت حق التصويت هي: إيران والسودان وليبيا والنيجر وأفريقيا الوسطى والكونغو وزيمبابوي.

وكشف غوتيريش في الرسالة المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، بدون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021، وهي حسب الرسالة: إيران، الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية (16.2 مليون دولار)، اما ليبيا فتبلغ (705391) دولارا، والسودان (22804 دولارا)، والكونغو (90844 دولارا) وزيمبابوي (81770 دولارا) وأفريقيا الوسطى 29395 دولارا، النيجر، وهي حاليا دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، (6733 دولارا).

وبحسب رسالة غوتيريش هناك ثلاث دول أخرى في هذه الخانة، لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.

وتقدر الموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة بنحو 3.2 مليارات دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فتقدر بنحو 6.5 مليارات دولار.