مشهد مرعب.. لحظة انهيار جليدي فوق السياح في منتجع روسي (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، عن حدوث انهيار جليدي في منتجع دومباي الجبلي، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في البلاد.

وبحسب وكالات أنباء روسية، أفادت الوزارة بأن الانهيار الجليدي كان يمكنه أن يسحق ما بين أربعة إلى 12 شخصًا.

وتساقطت الثلوج على مسار التزلج على جبل (موسى-أشيتارا)، حوالي 13:30 بتوقيت موسكو.

ويقع منتجع دومباي الجبلي داخل المحمية الطبيعية “تيبيردا”، في قراتشاي-تشركيسيا ذات الاستقلال الذاتي بالاتحاد الروسي، شمال غرب القوقاز، كما تقع على ارتفاع حوالي 1.650 متر فوق سطح البحر، ويسمى أحيانا بـ “قلب الجبال”.

وذكر مصدر للوكالة “وفقا للمعلومات الأولية، فقد ضرب الانهيار الجليدي مقطورتين (محال تأجير معدات التزلج) وتضرر مقهى”.

وحسب بيانات الوزارة، وقع الحادث على الأرجح جراء انهيار الثلج بعد التأثير الزلزالي من انهيار جليدي آخر.

وأشارت وزارة حالات الطوارئ، إلى أنه تم استدعاء أكثر من 170 شخصا من رجال الإنقاذ، و20 من المعدات الثقيلة إلى المنطقة، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية.

كما أشارت الإدارة إلى أنها حذرت من خطر حدوث انهيارات جليدية في الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري في المناطق الجبلية بروسيا.

وأظهرت مقاطع مصورة مرعبة للحظة الانهيار الجليدي وقد التقطها شهود عيان في المكان ورصدوا المشهد بالكامل.

وقد توقع الخبراء أن يتجه الانهيار نحو الغابة، لكن الثلج ذهب مباشرة باتجاه السياح. وأظهرت لقطات أخرى لحظة إنقاذ شخص من تحت الجليد فيما يجري البحث عن ناجين آخرين.