البث الحي
الأخبار|فلسطين

اعتنقت الإسلام قبل سنوات.. أمريكية مهددة بالترحيل من فلسطين وفصلها عن أبنائها (فيديو)

18/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202107:24 PM (مكة المكرمة)

“خوف طوال الوقت”، هذا هو الشعور الذي يلازم الأمريكية آنا موراليس، منذ اللحظة التي قررت فيها الاستقرار بفلسطين بصحبة زوجها الفلسطيني عام 1997.

أما سبب الخوف الدائم فيعود لتهديد الاحتلال لها بالترحيل وفصلها عن أبنائها لعدم امتلاكها أوراقاً للإقامة.

بدأت القصة عندما طرح زوجها محمد المشني فكرة العودة لفلسطين مع طفلتيهما والاستقرار فيها من أجل الحصول على الهوية الفلسطينية، وبدء حياة جديدة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

العودة تمت لكن الاستقرار لم يتم، خاصة وأن عملية لم الشمل الزوجة الأمريكية لم تحظ بموافقة إسرائيلية، فباتت آنا مقيمة غير نظامية لا تستطيع الخروج من مدينة رام الله، وتخشى أي حاجز لجيش الاحتلال، والذي ربما يشكل محطة الترحيل الأولى عن فلسطين وفصلها عن عائلتها.

في عام 2005 اختارت آنا دخول الإسلام، كما اكتسبت خلال فترة إقامتها لسانا عربيا ينطق باللهجة العامية الفلسطينية.

ووصفت ابنة آنا موراليس العلاقة التي نشأت بين أمها وفلسطين بعبارة “من حد ما أجت عشقت البلد”، معتبرة أنها هي من زرعت حب الوطن في أبنائها، وذلك رغم عدم وجود أي صلة لها مع العرب وفلسطين قبل الزواج من والدها.

كبرت عائلة آنا موراليس وأنجبت ستة أبناء، وكانت العائلة التي كبرت أكبر مساعدٍ على الاندماج الذي جعلها تشارك في موسم الزيتون، والتسوق في أسواق الخضار وكل تفاصيل المعيشة الفلسطينية، لكن كل ذلك اصطدم بوفاة الزوج في عام 2015.

وتواصل آنا عبر المحاكم محاولاتها استصدار ما يعطيها الحق في الإقامة مع أبنائها، إلا أن محكمة الاحتلال ترهقها بكفالات مالية ضخمة.

واقع صعب وجدت آنا نفسها فيه، ولا تستطيع سوى مواصلة دق أبواب المسؤولين الفلسطينيين واستمرار المحاولات القانونية لتمكينها من البقاء وسط عائلتها.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رغم نفي الحكومة.. تحقيق لـ”نيويورك تايمز” يؤكد وفاة مرضى مصريين بسبب نقص الأكسجين

عدد كبير من وفيات فيروس كورنا في مصر خلال هذا الشهر، كانت ناجمة عن نقص الأكسجين (مواقع التواصل)

مذيع سوداني يجهش بالبكاء لانعدام عقاقير التخدير في خمسة مستشفيات (فيديو)

الصحفي السوداني تاج الدين هجو في أحدى برامجه الإذاعية (مواقع التواصل الاجتماعي)

كيف حصلت إسرائيل على كميات كبيرة من لقاح فايزر؟

نتنياهو يستقبل أول شحنة من لقاح فايزر (رويترز)

“يسعون في الأرض فسادا”.. نائب مصري يثير أزمة بشأن الفنانين تحت قبة البرلمان

البرلماني المصري رياض عبدالستار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تزوج وترقى ثم تقاعد.. مصري ينتحل صفة ضابط لـ 40 عاما ومصادفة تفضح سره

المتهم وقع في قبضة الشرطة عن طريق الصدفة (رويترز)

تركيا ترد على تصريحات رئيس أساقفة اليونان بشأن الإسلام والمسلمين

رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس (رويترز)

بحجم شاحنة.. لحظة انتشال حوت نافق من عرض البحر في الكويت (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي نشرته هيئة البيئة الكويتية للحوت النافق

سبع دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لتأخرها عن سداد اشتراكاتها.. تعرف عليها

مبنى الأمم المتحدة (أرشيف)