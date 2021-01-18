تعليق إعفاء تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل

علّقت الإمارات “مؤقتا” اتفاق الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الإثنين، إن التعليق سيستمر حتى الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وكانت إسرائيل والإمارات، قد توصلتا الى اتفاق للإعفاء المتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات.

وقال البيان “أَبلغت وزارة الخارجية الإماراتية أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى الأول من يوليو/تموز”.

وأضافت “تم تعليق الاتفاقية وفقًا للمادة 12 (2) من الاتفاقية، والتي بموجبها يجوز لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية، من بين أمور أخرى، لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

وتابعت “حتى التاريخ المذكور، سيُطلب من المواطنين الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، وسيُطلب من مواطني الإمارات الحصول على تأشيرة دخول مسبقًا، قبل السفر إلى إسرائيل”.

واستقبلت الأمارات آلاف الإسرائيليين خلال الأشهر القليلة الماضية.

والإمارات هي أول دولة عربية توقع اتفاق إعفاء من التأشيرات مع إسرائيل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.