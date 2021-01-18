البث الحي
الأخبار

تعليق إعفاء تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)
إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)
18/1/2021

علّقت الإمارات “مؤقتا” اتفاق الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل، ضمن إجراءاتها  للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الإثنين، إن التعليق سيستمر حتى الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وكانت إسرائيل والإمارات، قد توصلتا الى اتفاق للإعفاء المتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات.

وقال البيان “أَبلغت وزارة الخارجية الإماراتية أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى الأول من يوليو/تموز”.

وأضافت “تم تعليق الاتفاقية وفقًا للمادة 12 (2) من الاتفاقية، والتي بموجبها يجوز لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية، من بين أمور أخرى، لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

وتابعت “حتى التاريخ المذكور، سيُطلب من المواطنين الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، وسيُطلب من مواطني الإمارات الحصول على تأشيرة دخول مسبقًا، قبل السفر إلى إسرائيل”.

واستقبلت الأمارات آلاف الإسرائيليين خلال الأشهر القليلة الماضية.

والإمارات هي أول دولة عربية توقع اتفاق إعفاء من التأشيرات مع إسرائيل.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رغم نفي الحكومة.. تحقيق لـ”نيويورك تايمز” يؤكد وفاة مرضى مصريين بسبب نقص الأكسجين

عدد كبير من وفيات فيروس كورنا في مصر خلال هذا الشهر، كانت ناجمة عن نقص الأكسجين (مواقع التواصل)

مذيع سوداني يجهش بالبكاء لانعدام عقاقير التخدير في خمسة مستشفيات (فيديو)

الصحفي السوداني تاج الدين هجو في أحدى برامجه الإذاعية (مواقع التواصل الاجتماعي)

كيف حصلت إسرائيل على كميات كبيرة من لقاح فايزر؟

نتنياهو يستقبل أول شحنة من لقاح فايزر (رويترز)

“يسعون في الأرض فسادا”.. نائب مصري يثير أزمة بشأن الفنانين تحت قبة البرلمان

البرلماني المصري رياض عبدالستار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تزوج وترقى ثم تقاعد.. مصري ينتحل صفة ضابط لـ 40 عاما ومصادفة تفضح سره

المتهم وقع في قبضة الشرطة عن طريق الصدفة (رويترز)

تركيا ترد على تصريحات رئيس أساقفة اليونان بشأن الإسلام والمسلمين

رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس (رويترز)

بحجم شاحنة.. لحظة انتشال حوت نافق من عرض البحر في الكويت (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي نشرته هيئة البيئة الكويتية للحوت النافق

سبع دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لتأخرها عن سداد اشتراكاتها.. تعرف عليها

مبنى الأمم المتحدة (أرشيف)