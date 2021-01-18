البث الحي
الأخبار

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإقالة دبلوماسي مصري سابق.. ما السبب؟

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
18/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202103:27 PM (مكة المكرمة)

طلبت إسرائيل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إقالة السفير المصري السابق في الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، من مهمة تدريب موظفين بالأمم المتحدة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، برّر طلبه بأن خليل “قدم محتوى مناهضا لإسرائيل، في التدريب الذي قدمه نيابة عن المنظمة”.

وأضافت أن إردان، وجّه رسالة بهذا الشأن إلي كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير التدريب في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بمنع خليل من تدريب موظفي الأمم المتحدة، لأنه يُعبّر عن وجهات نظر متطرفة ضد إسرائيل والصهيونية، على حد زعمه.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “كجزء من أنشطتها، تقوم الأمم المتحدة بإعداد موظفيها ووفودها من جميع أنحاء العالم، في مختلف المجالات من خلال ذراع التدريب والبحث في المنظمة”.

وقالت “في الآونة الأخيرة، كانت هناك دورة تدريبية بعنوان (الأمم المتحدة من وجهة نظر عملية) بقيادة السفير المصري السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، الذي استغل الفرصة المتاحة له لتقديم محتوى مناهض لإسرائيل”.

وبحسب الصحيفة؛ فإن مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة “زرعت” مشاركا في هذه الدورة.

وقالت إن خليل “قدم إسرائيل كدولة عدوانية، وكرّس أيضًا جزءًا كبيرًا من التدريب لتاريخ الفلسطينيين في الأمم المتحدة، منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية حتى قبولها كدولة مراقبة عام 2012”.

ووصف المسؤول الإسرائيلي الحدث “بالمقيت” وقال في رسالته إن “الحدث المقيت يثبت أنه ليس فقط بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتبنون آراء معادية لإسرائيل ويتصرفون ضدها، وإنما أيضًا أشخاص داخل جهاز الأمم المتحدة التي من المفترض أن تعمل بموضوعية”.

وعادة ما تتهم إسرائيل الأمم المتحدة بالانحياز لصالح الفلسطينيين ضدها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رغم نفي الحكومة.. تحقيق لـ”نيويورك تايمز” يؤكد وفاة مرضى مصريين بسبب نقص الأكسجين

عدد كبير من وفيات فيروس كورنا في مصر خلال هذا الشهر، كانت ناجمة عن نقص الأكسجين (مواقع التواصل)

مذيع سوداني يجهش بالبكاء لانعدام عقاقير التخدير في خمسة مستشفيات (فيديو)

الصحفي السوداني تاج الدين هجو في أحدى برامجه الإذاعية (مواقع التواصل الاجتماعي)

كيف حصلت إسرائيل على كميات كبيرة من لقاح فايزر؟

نتنياهو يستقبل أول شحنة من لقاح فايزر (رويترز)

“يسعون في الأرض فسادا”.. نائب مصري يثير أزمة بشأن الفنانين تحت قبة البرلمان

البرلماني المصري رياض عبدالستار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تزوج وترقى ثم تقاعد.. مصري ينتحل صفة ضابط لـ 40 عاما ومصادفة تفضح سره

المتهم وقع في قبضة الشرطة عن طريق الصدفة (رويترز)

تركيا ترد على تصريحات رئيس أساقفة اليونان بشأن الإسلام والمسلمين

رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس (رويترز)

بحجم شاحنة.. لحظة انتشال حوت نافق من عرض البحر في الكويت (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي نشرته هيئة البيئة الكويتية للحوت النافق

سبع دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لتأخرها عن سداد اشتراكاتها.. تعرف عليها

مبنى الأمم المتحدة (أرشيف)