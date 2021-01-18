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بحجم شاحنة.. لحظة انتشال حوت نافق من عرض البحر في الكويت (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي نشرته هيئة البيئة الكويتية للحوت النافق
لقطة من الفيديو الذي نشرته هيئة البيئة الكويتية للحوت النافق
18/1/2021

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، قيامها بالتنسيق مع جهات حكومية عدة لانتشال حوت عملاق نافق تم رصده قبل يومين بالقرب من جسر جابر.

ونشرت الهيئة مقاطع مصورة لعمليتي الرصد والانتشال، تناقلتها وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل على نطاق واسع، حيث يبدو الحوت بحجم شاحنة ضخمة.

وقالت الهيئة في بيان “استجابة للبلاغ الوارد إلى الهيئة من عمليات خفر السواحل والإنقاذ البحري حول رصد حوت نافق بمنطقة الحيشان بالقرب من جسر جابر بحجم يبلغ نحو 20 قدم (6.1 مترًا)، قامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لعمل اللازم”.

وتابع بيان الهيئة “تم إخطار وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخطر الملاحي”.

وفي بيان آخر قالت “استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان، قامت عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله”.

وذكرت وسائل إعلام أن الحوت يتجاوز وزنه 10 أطنان، ونقلت عن هيئة البيئة قولها إن سبب نفوق هذا النوع من الحيتان، قد يكون لكبر السن أو المرض أو حوادث تصادم من السفن وأيضًا الموت جوعا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام كويتية

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