بحجم شاحنة.. لحظة انتشال حوت نافق من عرض البحر في الكويت (فيديو)

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، قيامها بالتنسيق مع جهات حكومية عدة لانتشال حوت عملاق نافق تم رصده قبل يومين بالقرب من جسر جابر.

ونشرت الهيئة مقاطع مصورة لعمليتي الرصد والانتشال، تناقلتها وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل على نطاق واسع، حيث يبدو الحوت بحجم شاحنة ضخمة.

فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لعمل اللازم، كما تم اخطار وزارة المواصلات ومؤسسة الموانيء الكويتية لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخطر الملاحي.#الهيئة_العامة_للبيئة#هيئة_البيئة#الكويت #EPA — الهيئة العامة للبيئة (@EPA_KW) January 16, 2021

وقالت الهيئة في بيان “استجابة للبلاغ الوارد إلى الهيئة من عمليات خفر السواحل والإنقاذ البحري حول رصد حوت نافق بمنطقة الحيشان بالقرب من جسر جابر بحجم يبلغ نحو 20 قدم (6.1 مترًا)، قامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لعمل اللازم”.

وتابع بيان الهيئة “تم إخطار وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخطر الملاحي”.

استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان قامت عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله. #الهيئة_العامة_للبيئة#هيئة_البيئة #البيئة #الكويت pic.twitter.com/iKtbTVSSL1 — الهيئة العامة للبيئة (@EPA_KW) January 16, 2021

وفي بيان آخر قالت “استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان، قامت عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله، وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله”.

وذكرت وسائل إعلام أن الحوت يتجاوز وزنه 10 أطنان، ونقلت عن هيئة البيئة قولها إن سبب نفوق هذا النوع من الحيتان، قد يكون لكبر السن أو المرض أو حوادث تصادم من السفن وأيضًا الموت جوعا.

#هيئة_البيئة تنسق مع الجهات المعنية حول رصد حوت نافق استجابة للبلاغ الوارد الى الهيئة العلمة للبيئة من عمليات خفر السواحل والإنقاذ البحري حول رصد حوت نافق بمنطقة الحيشان بالقرب من جسر جابر بحجم يبلغ حوالي ٢٠

pic.twitter.com/ymfLTXyqL9 — الشبكة الكويتية (@kwnews) January 16, 2021