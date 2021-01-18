البث الحي
الأخبار

الصحة العالمية تحذر من “فشل أخلاقي كارثي” بشأن توزيع لقاحات كورونا

المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس (غيتي)
المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس (غيتي)
18/1/2021

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم على شفا “فشل أخلاقي كارثي” فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، مطالبا الدول والشركات المصنعة بمشاركة الجرعات المضادة لكوفيد-19 بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف غيبريسوس، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة اليوم الإثنين، “إن أسلوب (أنا أولا) لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا”.

وأوضح أن فرص التوزيع العادل “في خطر جسيم” في الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي (كوفاكس) الذي أعلنت عنه منظمة الصحة بدء توزيع الجرعات الشهر المقبل.

وأشار إلى توقيع 44 اتفاقا ثنائيا العام الماضي و12 على الأقل بالفعل هذا العام.

وقال “ربما يعطل هذه الممارسات شحنات كوفاكس، ويخلق الظروف نفسها التي صُمم كوفاكس لتفاديها، بسبب التكديس والسوق الفوضوية والاستجابة غير المنسقة واستمرار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية”.

وعرض تيدروس مثالا لانعدام المساواة في توزيع اللقاح حول العالم، مشيرا إلى استخدام أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات في 49 دولة مرتفعة الدخل مقارنة مع 25 جرعة فقط في إحدى الدول الفقيرة.

وأشار إلى أن تطعيم الشباب الأصحاء في الدول الغنية لا ينبغي أن يكون مقدما على تطعيم العاملين في مجال الصحة والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس في الدول الفقيرة.

وتابع قائلا “في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء”.

وازداد تهافت دول العالم على جرعات التطعيم مع ظهور سلالات أشد عدوى من فيروس كورونا وتسارع وتيرة العدوى بالفيروس، إذ وصل عدد الإصابات حول العالم اليوم الإثنين إلى أكثر من 95 مليون ونصف إصابة، مع أكثر من مليوني وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رغم نفي الحكومة.. تحقيق لـ”نيويورك تايمز” يؤكد وفاة مرضى مصريين بسبب نقص الأكسجين

عدد كبير من وفيات فيروس كورنا في مصر خلال هذا الشهر، كانت ناجمة عن نقص الأكسجين (مواقع التواصل)

مذيع سوداني يجهش بالبكاء لانعدام عقاقير التخدير في خمسة مستشفيات (فيديو)

الصحفي السوداني تاج الدين هجو في أحدى برامجه الإذاعية (مواقع التواصل الاجتماعي)

كيف حصلت إسرائيل على كميات كبيرة من لقاح فايزر؟

نتنياهو يستقبل أول شحنة من لقاح فايزر (رويترز)

“يسعون في الأرض فسادا”.. نائب مصري يثير أزمة بشأن الفنانين تحت قبة البرلمان

البرلماني المصري رياض عبدالستار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تزوج وترقى ثم تقاعد.. مصري ينتحل صفة ضابط لـ 40 عاما ومصادفة تفضح سره

المتهم وقع في قبضة الشرطة عن طريق الصدفة (رويترز)

تركيا ترد على تصريحات رئيس أساقفة اليونان بشأن الإسلام والمسلمين

رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس (رويترز)

بحجم شاحنة.. لحظة انتشال حوت نافق من عرض البحر في الكويت (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي نشرته هيئة البيئة الكويتية للحوت النافق

سبع دول تخسر حق التصويت في الأمم المتحدة لتأخرها عن سداد اشتراكاتها.. تعرف عليها

مبنى الأمم المتحدة (أرشيف)