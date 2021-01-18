بعد أكثر من 3 سنوات.. السعودية وقطر تستأنفان الحركة التجارية فيما بينهما

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأحد استئناف الحركة التجارية مع قطر بعد ثلاث سنوات ونصف من التوقف.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام (شرق) عبر حسابه على تويتر، مساء الأحد “أنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري”.

ولم يكشف البيان محتويات الحاويات التي وصلت من قطر لأول مرة بعد إعادة العلاقات بين الدوحة والرياض خلال قمة العلا التي عقدت مؤخرا في المملكة.

استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من #ميناء_حمد إلى #ميناء_الملك_عبدالعزيز 🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/XKHwfhUbMU — ميناء الملك عبدالعزيز (@KAAPDAMMAM) January 17, 2021

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستفتح سفارتها في قطر خلال أيام.

وقال الوزير للصحفيين في الرياض السبت، عندما سئل عن إعادة فتح سفارتي البلدين، إنها مجرد مسألة لوجيستية، مضيفا أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وقبل أسبوعين وقعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على اتفاق مصالحة مع دولة قطر، وبعدها فتحت هذه الدول مجالها الجوي مع قطر تباعا واستأنفت بعض الرحلات الجوية المباشرة.