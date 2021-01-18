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بعد أكثر من 3 سنوات.. السعودية وقطر تستأنفان الحركة التجارية فيما بينهما

استقبل ميناء الملك عبد العزيز السعودي 27 حاوية قادمة من ميناء حمد القطري (مواقع التواصل)
استقبل ميناء الملك عبد العزيز السعودي 27 حاوية قادمة من ميناء حمد القطري (مواقع التواصل)
18/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202111:39 AM (مكة المكرمة)

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأحد استئناف الحركة التجارية مع قطر بعد ثلاث سنوات ونصف من التوقف.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام (شرق) عبر حسابه على تويتر، مساء الأحد “أنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري”.

ولم يكشف البيان محتويات الحاويات التي وصلت من قطر لأول مرة بعد إعادة العلاقات بين الدوحة والرياض خلال قمة العلا التي عقدت مؤخرا في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستفتح سفارتها في قطر خلال أيام.

وقال الوزير للصحفيين في الرياض السبت، عندما سئل عن إعادة فتح سفارتي البلدين، إنها مجرد مسألة لوجيستية، مضيفا أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وقبل أسبوعين وقعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على اتفاق مصالحة مع دولة قطر، وبعدها فتحت هذه الدول مجالها الجوي مع قطر تباعا واستأنفت بعض الرحلات الجوية المباشرة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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من برنامج: المسائية

إعادة فتح المعبر البري الحدودي بين قطر والسعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن استئناف الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 يناير الجاري، فيما أعلنت أيضا الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى السعودية بدأ بالرياض من يوم 11 يناير الحالي.

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