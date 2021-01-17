مخاوف إزاء لقاح فايزر بعد رصد وفاة عدد من كبار السن عقب تلقيه

تدرس أستراليا تقارير بشأن مخاوف السلطات النرويجية إزاء سلامة لقاح فايز/بيونتيك المضاد لكورونا بعد وفاة عدد من كبار السن والضعفاء هناك بعد تلقيهم اللقاح، حسبما أفادت تقارير إخبارية أسترالية اليوم الأحد.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء ذكرت أمس السبت أن النرويج سجلت 29 وفاة بشكل إجمالي بين أشخاص فوق سن الخامسة والسبعين ممن تلقوا الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا.

ويسعى وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت للحصول على معلومات إضافية من السلطات الصحية النرويجية بهذا الخصوص.

كما كلفت وزيرة الخارجية ماريس بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بطلب المشورة مباشرة من الحكومة النرويجية.

وقال هانت “عند توافر معلومات إضافية، سنشاركها مع الشعب الأسترالي”.

وأضاف “لا يوجد أي تغيير في الأطر الزمنية التي حددناها في هذه المرحلة، لكن الهيئة التنظيمية للشؤون الطبية لها كامل الصلاحيات لاتخاذ قرارات مستقلة”.

ويشكل لقاح فايزر/بيونتيك جزءا فقط من استجابة أستراليا لتفشي وباء كورونا، إذ سيكون هناك استخدام أكبر للقاح أسترازينيكا، واللقاح المنتج محليا بمجرد موافقة الهيئة المختصة عليه.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفا و689 شخصا حتى صباح اليوم الأحد.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 909 حالات وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، وتعافى 25 ألفا و902 شخص من مرض كوفيد19- منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.