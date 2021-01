فوكس نيوز: سقوط صواريخ إيرانية بالقرب من حاملة طائرات أمريكية

كشفت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن سقوط صاروخين إيرانيين باليستيين، السبت، على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز في المحيط الهندي.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين بالبحرية الأمريكية (طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المعلومات الاستخباراتية) قولهم إن صواريخ إيرانية بعيدة المدى سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات نيميتز الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز كانت على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل (على بعد 100 ميل)، ما أدى إلى تطاير الشظايا في جميع الاتجاهات، مؤكدين أن صاروخًا واحدًا على الأقل هبط على بعد 20 ميلًا من السفينة التجارية.

Long-range missiles from Iran splashed down close to a commercial ship in the Indian Ocean Saturday and 100 miles from the Nimitz aircraft carrier strike group, Fox News has learned. https://t.co/cHkLdXqAGW

One of Iran's missiles landed and exploded 100 miles from the American aircraft carrier Nimitz… U.S. is crying about a Missile that exploded 100 miles away from their ship. They say it didn’t cause alarm but it’s all over the media 😂 pic.twitter.com/WbjTmKk4aV

— Suribelle (@Suribelle1) January 16, 2021