ظريف يرد على فرنسا: الاتفاق النووي لا يزال قائما بفضل إيران وليس الدول الأوربية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الأوربيين لم يفعلوا شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وإن الاتفاق لا يزال قائما بفضل إيران وليس الدول الأوربية.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي اتهم طهران بالسعي لصنع أسلحة نووية، مؤكدًا أن عليه التوقف عن التصريحات التي لا أساس لها عن إيران.

ووجه ظريف حديثه إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، قائلًا “قادة الدول الأوربية الثلاث -التي تحتاج إلى التوقيعات والإذن من وكلاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي- لم يفعلوا شيئًا للحفاظ على الاتفاق”.

E3 leaders—who rely on signature of OFAC functionaries to carry out their obligations under JCPOA—have done ZILCH to maintain JCPOA.

Remember @EmmanuelMacron's stillborn initiative or UK non-payment of court-ordered debt?

JCPOA is alive because of Iran and not E3, @JY_LeDrian.

— Javad Zarif (@JZarif) January 17, 2021