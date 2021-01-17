البث الحي
الأخبار|تونس

تونس.. احتجاجات ليلية وأعمال نهب في أحياء بالعاصمة وبعض المحافظات (فيديو)

اشتبك مواطنون مع ضباط الشرطة وانتهكوا حظر التجول خلال احتجاج على الظروف المعيشية والبطالة في منطقة التضامن بالعاصمة تونس (الأناضول)
اشتبك مواطنون مع ضباط الشرطة وانتهكوا حظر التجول خلال احتجاج على الظروف المعيشية والبطالة في منطقة التضامن بالعاصمة تونس (الأناضول)
17/1/2021-|آخر تحديث: 17/1/202102:22 PM (مكة المكرمة)

شهد عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة تونس وعدد من المحافظات أمس السبت مواجهات ليلية وعمليات كر وفر بين محتجين وقوات الأمن.

وتعيش تونس منذ الخميس الماضي حظرا صحيا شاملا مصحوبا بحظر تجوال يبدأ من الساعة 4 مساءً إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

ورغم فرض حظر التجوال، شهدت ضواحي العاصمة التونسية، بالإضافة إلى محافظة سليانة ومحافظتي نابل وسوسة، احتجاجات عنيفة لليوم الثالث على التوالي.

 

وتواصلت عمليات الكر والفر إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت في حي التضامن والمنيهلة ودوار هيشر ووادي الليل بالعاصمة تونس.

كما شهدت أحياء بمحافظات سوسة وبنزرت ونابل والقصرين عمليات كر وفر ومحاولات اعتداء على عدد من المحلات والبنوك.

وألقي القبض على 16 شابا بمدينة طبرية في الضاحية الغربية للعاصمة.

وذكرت مصادر أمنية أن الاعتداءات على المقرات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة وقعت على نحو متزامن في أكثر من محافظة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تدخلت فرق من الحرس الوطني لحماية عدد من المراكز الأمنية والمنشآت الحكومية والمؤسسات التجارية.

وأفاد شهود عيان أن شبانا نهبوا عددا من المحلات التجارية بمحافظة سوسة بعد اقتحامها، كما أظهرت صور متداولة عمليات نهب لعدد من المحلات بمنطقة دوار هيشر في ضواحي العاصمة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقساما بين مؤيد لهذه التحركات الليلية التي يعتبرها تحركات اجتماعية مشروعة مطالبة بالتشغيل والتنمية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبين من يعتبرها تحركات مشبوهة تهدف إلى النهب والسرقة في ظل انشغال قوات الأمن بتأمين الحجر الصحي الشامل.

ولم تقدم وزارة الداخلية حصيلة نهائية لعدد المقبوض عليهم على خلفية هذه الاحتجاجات ولا حجم الخسائر الناجمة عن عمليات الاقتحام والسرقة التي طالت عددا من المنشآت.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

استغاثة نازحين سوريين في ريف إدلب بعد غرق مخيماتهم بسبب الأمطار (فيديو)

مياه الأمطار تغرق مخيمات النازحين السوريين في إدلب

إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر واستمرار البحث عن ناجين (فيديو)

قوات الإنقاذ تكافح للعثور على ناجين تحت أنقاض مستشفى في جزيرة سولاويسي الغربية بإندونيسيا (رويترز)

مصر.. عمال “الحديد والصلب” يتظاهرون رفضا لقرار التصفية (فيديو)

(الجزيرة)

قعيد يتسلق ناطحات السحاب بكرسي متحرك (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مسلمو اليونان يدينون استهداف رئيس الأساقفة للإسلام.. ماذا قال؟

رئيس الأساقفة اليونانيين إيرونيموس (رويترز)

مخاوف إزاء لقاح فايزر بعد رصد وفاة عدد من كبار السن عقب تلقيه

لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا (رويترز)

وزنه 110 كيلو غرامات.. لاعب منتخب الكونغو يخطف الأضواء في مونديال اليد بمصر (فيديو)

شارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف (مواقع التواصل)

برلماني مصري يفضح بـ “الخطأ” دور السيسي في أحداث 30 يونيو (فيديو)

وكيل البرلمان المصري، محمد أبو العينين (مواقع التواصل الإجتماعي)