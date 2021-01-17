تونس.. احتجاجات ليلية وأعمال نهب في أحياء بالعاصمة وبعض المحافظات (فيديو)

شهد عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة تونس وعدد من المحافظات أمس السبت مواجهات ليلية وعمليات كر وفر بين محتجين وقوات الأمن.

وتعيش تونس منذ الخميس الماضي حظرا صحيا شاملا مصحوبا بحظر تجوال يبدأ من الساعة 4 مساءً إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

ورغم فرض حظر التجوال، شهدت ضواحي العاصمة التونسية، بالإضافة إلى محافظة سليانة ومحافظتي نابل وسوسة، احتجاجات عنيفة لليوم الثالث على التوالي.

تونس | مظاهرات و احتجاجات و اعمال عنف في 6 مدن منها العاصمة تونس، تزامناً مع ذكرى الثورة التونسية و اعتراضاً علي الاوضاع الاقتصادية. pic.twitter.com/xtGnL6iqrU — حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) January 17, 2021

وتواصلت عمليات الكر والفر إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت في حي التضامن والمنيهلة ودوار هيشر ووادي الليل بالعاصمة تونس.

كما شهدت أحياء بمحافظات سوسة وبنزرت ونابل والقصرين عمليات كر وفر ومحاولات اعتداء على عدد من المحلات والبنوك.

وألقي القبض على 16 شابا بمدينة طبرية في الضاحية الغربية للعاصمة.

وذكرت مصادر أمنية أن الاعتداءات على المقرات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة وقعت على نحو متزامن في أكثر من محافظة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تدخلت فرق من الحرس الوطني لحماية عدد من المراكز الأمنية والمنشآت الحكومية والمؤسسات التجارية.

وأفاد شهود عيان أن شبانا نهبوا عددا من المحلات التجارية بمحافظة سوسة بعد اقتحامها، كما أظهرت صور متداولة عمليات نهب لعدد من المحلات بمنطقة دوار هيشر في ضواحي العاصمة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقساما بين مؤيد لهذه التحركات الليلية التي يعتبرها تحركات اجتماعية مشروعة مطالبة بالتشغيل والتنمية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبين من يعتبرها تحركات مشبوهة تهدف إلى النهب والسرقة في ظل انشغال قوات الأمن بتأمين الحجر الصحي الشامل.

ولم تقدم وزارة الداخلية حصيلة نهائية لعدد المقبوض عليهم على خلفية هذه الاحتجاجات ولا حجم الخسائر الناجمة عن عمليات الاقتحام والسرقة التي طالت عددا من المنشآت.