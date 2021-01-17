أسرة عمر خورشيد تتلقى عزاءه بعد 40 عاما على وفاته.. ما علاقة صفوت الشريف؟

تصدر، السبت، اسم الفنان المصري الراحل، عمر خورشيد، مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور 40 عاما على وفاته.

جاء ذلك بعدما أعلن إيهاب خورشيد (الشقيق الأصغر للفنان الراحل) عن فتح بيت العائلة لتلقى العزاء في شقيقه الذي لقى مصرعه في حادث سير عام 1981.

وفتحت دعوة إيهاب خورشيد، عبر صفحته على الفيسبوك، باب التكهنات مجددا، حول وفاة الفنان الشباب.

وجاءت دعوة الأسرة، بعد يوم واحد من وفاة الأمين العام للحزب الحاكم السابق، وأحد أبزر رموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، صفوت الشريف.

وقال إيهاب خورشيد عبر صفحته على فيسبوك “أحب نذكر إخوانا بتوع له ما له وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه “من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد علي أنه طغي وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه”.

وأردف قائلا “الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة…الله يرحمك يا عمر”.

#عمر_خورشيد كان راجل فنان شامل وموهوب يسحرك بمزجته وتمثيله ليه افلام جميله جدا زي الدموع في ليلة الزفاف و العرافه ، فالله اعلم مين سبب في مقتله ، عموما الكل راح لعدالة السماء وهيا أقوي وأنصف وعند الله تجتمع الخصوم ، الله يرحمه ♥️ pic.twitter.com/7DgXZEswRm — Nagham_elabd (@Naghamelabd2) January 16, 2021

ومن الأعراف لدى الأسر المصرية، عدم تقبل العزاء في فقيدها حال وجود شكوك حول مقتله أو لحين القصاص من القاتل.

وجاءت دعوة أسرة عمر خورشيد، بعد ساعات من تجديد شقيقة الفنانة، سعاد حسني، اتهامها لصفوت الشريف بقتل شقيقتها أيضا.

وحملت قصة وفاة عمر خورشيد، كثير من الألغاز، إثر حادث تصادم مروري، أثناء سيره بسيارته مع كل من زوجته والفنانة مديحة كامل.

وكشفت أقول الفنانة مديحة كامل أثناء التحقيق عن مطاردة إحدى السيارات قبل الحادث، في إشارة منها لتعمد واضح من قائدها لقتله، لكن الواقعة بأكملها قُيدت وقتها ضد مجهول، خصوصا وأن قائد السيارة فر هاربًا، ولم يعثر له على أثر.

بعد موت المتهم الرئيسي في قتله..

أسرة العازف «#عمر_خورشيد» تعلن استقبال العزاء فيه بمنزل العائلة، بعد 40 عاما من وفاته عن عمر 36 عامًا في حادث غامض اتُّهم فيه #صفوت_الشريف شخصيا، لأن خورشيد طلب منه الابتعاد عن سعاد حسني، فقُتل بعدها بأيام pic.twitter.com/eLYlcW3z8C — أحمد عزت (@Ahmedezzat2021) January 16, 2021

وتولى صفوت الشريف العديد من المناصب القيادية ومنها وزارة الإعلام المصرية ورئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) ويعد أبرز رموز الحزب الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان يعرف بقائد جناح الصقور داخل الحزب.

وفي سياق متصل جددت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني اتهامها لصفوت الشريف بالوقوف وراء مقتل شقيقتها. وكانت “جانجاه عبد المنعم” شقيقة سعاد حسني قد اتهمت صفوت الشريف بقتل أختها، وذلك خلال برنامج تلفزيوني عام 2016.

وفي 21 يونيو 2001، توفيت السندريلا إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلا واسعا خاصة أن الحادث وقع بعد إعلانها عن نشر مذكراتها.

إلا أن تلك التكهنات لم ترق لمستوى الاتهام لدى السلطات المصرية التي قامت بحفظ قضية مقتل عمر خورشيد، بينما أعلنت السلطات البريطانية عن انتحار الفنانة المصرية سعاد حسني ولم تشر التحقيقات إلى وجود شبهة جنائية في الحادث.

والفنان الراحل هو شقيق الفنانة شيريهان وتزوج العديد من الفنانات منهن مها أبو عوف، وميرفت أمين وابنة المطربة اللبنانية صباح.