النمسا.. الآلاف يشاركون في مظاهرة مناهضة لارتداء الكمامات (فيديو)

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص في العاصمة النمساوية فيينا، السبت، يعارضون التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ويطالبون باستقالة الحكومة، منددين في الوقت ذاته بما يعتبرونه “صحافة كاذبة”.

وتشكّلت مواكب عدة للتنديد بتدابير فرضها المستشار سيباستيان كورتز، في مارس/ آذار الفائت، لاحتواء جائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية فرض إغلاق ثالث لإبطاء وتيرة تفشي الجائحة، أغلقت بموجبه متاجر المواد غير الأساسية والمرافق الثقافية وقاعات الرياضة والمدارس والكليات.

Massive protest in Vienna now. No one wearing a mask!😬😭 #lockdown #NoMasks #wien #Vienna @metropole_vie @Estadao pic.twitter.com/vMQcKVBDk6

وقرب لافتة كتب عليها “أنتم المرض ونحن الدواء”، اعتبرت غابي المشاركة في المظاهرة أن “أرقام الوفيات التي يعلنونها، هي ترهات. لا أريد أن ينتهي بي الأمر كما هي الحال في الصين حيث لا يحق لأحد فعل أي شيء”.

وتابعت “نحن بالغون! أنا أخرج منذ عام ولم أصب بفيروس كورونا. من غير الوارد أن أتلقى اللقاح”.

ولم يضع المشاركون بغالبيتهم كمامات، كما لم يتقيّدوا بقواعد التباعد الاجتماعي في التحرّك الذي رفعت خلاله الأعلام النمساوية، وقد نظّمت قوات الأمن محاضر بالمخالفات.

وشارك في التحرّك هاينز كريستيان شتراخه، النائب السابق للمستشار، والمنتمي لليمين المتطرف وهو بدوره لم يضع كمامة للوقاية من كوفيد-19.

ودعت إحدى المشاركات -بواسطة مكبّر للصوت- إلى “التخلّص من هذه الخرقة المتّسخة”، في إشارة إلى الكمامات.

Around 10,000 people rallied in the Austrian capital on Saturday to protest coronavirus restrictions, calling on the government to resign, Austrian police said https://t.co/OKkDFltswP

وأثبتت دراسات علمية عدة فاعلية التدابير الوقائية على غرار وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في الحد من مخاطر انتقال العدوى.

وكُتب على بعض اللافتات شعارات مندّدة بـ”الاستبدال العظيم” للسكان بواسطة الجائحة، وهي نظرية مؤامرة.

ونظّم نشطاء في اليسار المتطرف مظاهرة مضادة شارك فيها نحو 500 شخص وفق تقديرات الشرطة، وذلك للتنديد بـ”جنون مناهضي الكمامات”.

وسجّلت النمسا البالغ عدد سكانها 8.9 ملايين نسمة، السبت، 7 آلاف و53 حالة وفاة جراء كوفيد-19.

JFC!

This is an #Antilockdown protest today in Austria!

A reported 100,000 people were in attendance, and the lack of masks among the majority is clearly visible.

It is being reported as a peaceful gathering, but one that will increase the infection rate massively! pic.twitter.com/BWdUwtsOr9

— Marsh4LL (@Marsh4LL1) January 16, 2021