وزير الخارجية السعودي يعلن موعد إعادة فتح سفارة بلاده في قطر

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تعيد المملكة العربية السعودية فتح سفارتها في قطر في الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب مصالحة قادتها الكويت بدعم من الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال الوزير للصحفيين في الرياض، عندما سئل عن إعادة فتح سفارتي البلدين، إنها مجرد مسألة لوجيستية، مضيفا أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع قطر وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، ونفت قطر ذلك وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

وأعلنت الرياض في 5 يناير/ كانون الثاني عن اتفاق لإنهاء الخلاف مع قطر عشية اتفاق “العلا” الذي وقعت عليه الدول المعنية في قمة مجلس التعاون الخليجي للبدء في مرحلة من المصالحة العربية بعد ثلاث سنوات ونصف من الخلاف.

وبعدها فتحت هذه الدول مجالها الجوي مع قطر تباعا واستأنفت بعض الرحلات الجوية المباشرة.