اختفاء “ملكة غربان” برج لندن يعيد أسطورة انهيار العرش البريطاني (فيديو)

فُقدت “ملكة غربان” برج لندن، وفق ما أعلن صاحبها مطمئنا في الوقت نفسه، بأن سبعة طيور لا تزال تعيش في الموقع، وهو شرط لازم لمنع سقوط المملكة وفق الأساطير المتوارثة.

ولم تُشاهد أنثى الغراب “ميرلينا” منذ أسابيع في هذا الحصن التاريخي المحاذي للضفة الشمالية لنهر تيمز.

ويثير هذا النبأ قلقا إذ إن الأساطير المتوارثة منذ أجيال تفيد بأنه في حال تركت كل الغربان برج لندن، سيؤدي ذلك إلى “انهيار” العرش البريطاني وغرق البلاد في الفوضى.

وبحسب مرسوم ملكي أصدره الملك تشارلز الثاني سنة 1630، يجب أن يكون هناك ستة غربان بالموقع في كل الأوقات.

رسالة تطمين للبريطانيين

وأصدر برج لندن حيث تُخزن حلي التاج البريطاني، بيانا يطمئن فيها البريطانيين جاء فيه “لدينا حاليا سبعة غربان هنا في البرج، أي غراب إضافي عن الستة المطلوبة”.

وأشار برج لندن في بيانه إلى أن أنثى الغراب ميرلينا كانت “بلا منازع ملكة غربان البرج منذ انضمامها إلى رفاقها في الموقع سنة 2007″.

ورغم ابتعادها مرات عدة في السابق، كانت ميرلينا تعود في نهاية المطاف للانضمام إلى رفقتها من الغربان” بوبي وإرين وجوبيلي وروكي وهاريس وغريب وجورجي”.

ويخشى صاحبها كريس سكايف أن تكون ميرلينا قد نفقت، وقال إنها تتمتع بروح مستقلة وقد غادرت البرج مرات عديدة، وكانت تعود.. لكن هذه المرة، لم تفعل وأخشى أن تكون قد غادرتنا إلى الأبد”.

بيان مؤثّر

ونشر برج لندن، على حسابه في فيسبوك بيانا حول اختفاء ملكة الغربان، قال فيه “لدينا بعض الأخبار غير السعيدة لنشاركها، لم تشاهد ميرلينا المحبوبة في البرج منذ عدة أسابيع، ويشير غيابها المستمر إلى أنها ربما تكون قد نفقت للأسف”.

وأكد مطمئنا “لدينا الآن 7 من الغربان هنا في البرج – واحد أكثر من المطلوب- 6 غربان- في إشارة إلى ضرورة وجود 6 غربان في البرج حسب الأسطورة- لذا ليس لدينا أي خطط فورية لملء وظيفة ميرلينا الشاغرة”، لكنّه أعرب عن أمله “في جلب رفيقة جديدة وفي الوقت المناسب لمواصلة برنامج التكاثر والمتعلق بالتحدي الهائل المتمثل في مواصلة إرثها”.

وختم البيان “منذ انضمامها إلينا في عام 2007، كانت ميرلينا، ملكتنا التي لا منازع لها، ملكة غربان البرج، سنفتقدها كثيرا رفاقها الغربان، ونحن جميعا في مجتمع البرج”.