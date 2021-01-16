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نديم أميري لاعب باير لفيركوزن يقبل اعتذار لاعب منافس وجه له إساءة عنصرية

بدت على أميري علامات الاستياء على  أرض الملعب قبل نهاية المباراة (غيتي)
بدت على أميري علامات الاستياء على  أرض الملعب قبل نهاية المباراة (غيتي)
16/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202103:32 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن لاعبه الألماني نديم أميري قبل اعتذار لاعب من يونيون برلين عن توجيه تعليقات عنصرية له خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة بالدوري الألماني (بوندسليغا).

ونقل حساب نادي باير ليفركوزن بموقع تويتر عن أميري قوله “جاء إلي في غرفة الملابس وقال إن مشاعر المباراة دفعته لنطق كلمات غير لائقة، وإنه يأسف للغاية إزاء ذلك. أكد لي ذلك بشكل قوي، وبالتالي انتهى الأمر بالنسبة لي”.

وكان جوناثان تاه لاعب ليفركوزن كشف في تصريحات لمنصة “دي.إيه.زد.إن” عقب مباراة أمس أن أميري تعرض لتعليقات عنصرية نظرا لأصوله الأفغانية.

وأظهرت التسجيلات التليفزيونية أن أميري بدت عليه ملامح الاستياء على  أرض الملعب قبل نهاية المباراة، وكان مدرب يونيون برلين أورس فيشر من بين الأشخاص الذين حاولوا تهدئته.

وقال فيشير في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “لا مكان لمثل هذه الأشياء في ملعب كرة القدم. يجب نظر الأمر بالتأكيد”.

ولم يرغب نديم أميري لاعب ليفركوزن في التعليق بشأن ذلك الحادث، لكنه قال إن الحكم لم يسيطر على الموقف حقا.

وسيشكل تقرير الحكم معيارا رئيسيا فيما يتعلق بإمكانية فتح تحقيق من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

المصدر : الألمانية

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