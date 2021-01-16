نديم أميري لاعب باير لفيركوزن يقبل اعتذار لاعب منافس وجه له إساءة عنصرية

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن لاعبه الألماني نديم أميري قبل اعتذار لاعب من يونيون برلين عن توجيه تعليقات عنصرية له خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة بالدوري الألماني (بوندسليغا).

ونقل حساب نادي باير ليفركوزن بموقع تويتر عن أميري قوله “جاء إلي في غرفة الملابس وقال إن مشاعر المباراة دفعته لنطق كلمات غير لائقة، وإنه يأسف للغاية إزاء ذلك. أكد لي ذلك بشكل قوي، وبالتالي انتهى الأمر بالنسبة لي”.

Nadiem #Amiri hat die Entschuldigung des Union-Spielers angenommen. 🗯 "Er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt." pic.twitter.com/YZazEU0KkM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 16, 2021

وكان جوناثان تاه لاعب ليفركوزن كشف في تصريحات لمنصة “دي.إيه.زد.إن” عقب مباراة أمس أن أميري تعرض لتعليقات عنصرية نظرا لأصوله الأفغانية.

وأظهرت التسجيلات التليفزيونية أن أميري بدت عليه ملامح الاستياء على أرض الملعب قبل نهاية المباراة، وكان مدرب يونيون برلين أورس فيشر من بين الأشخاص الذين حاولوا تهدئته.

وقال فيشير في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “لا مكان لمثل هذه الأشياء في ملعب كرة القدم. يجب نظر الأمر بالتأكيد”.

ولم يرغب نديم أميري لاعب ليفركوزن في التعليق بشأن ذلك الحادث، لكنه قال إن الحكم لم يسيطر على الموقف حقا.

وسيشكل تقرير الحكم معيارا رئيسيا فيما يتعلق بإمكانية فتح تحقيق من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم.