نجم هوليود جيسون ستاثام في الدوحة لتصوير فيلمه الجديد (صور)

تداولت منصات التواصل في قطر صورا للفنان جيسون ستاثام على كورنيش الدوحة، حيث يوجد نجم أفلام الحركة حاليًا من أجل تصوير فيلم جديد من إخراج جاي ريتشي، وإنتاج استوديوهات ميراماكس المملوكة لمجموعة “بي إن” الإعلامية.

وحسب الصور المتداولة، يظهر جيسون ستاثام على متن قارب في الخليج بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف التاريخي.

بدأ نجم الأكشن العالمي #جيسون_ستاثهام أمس الخميس تصوير فيلمه الجديد في العاصمة القطرية #الدوحة من إنتاج مجموعة beIN الإعلامية ومن إخراج المنتج والمخرج الشهير غاي ريتش، و تأليف إيفان أتكينسين ومارن ديفيس. #دوحه_لايف pic.twitter.com/fyDiLfLtdD — دوحة لايف (@do7alive) January 15, 2021

وتدور قصة الفيلم الجديد حول عميل الاستخبارات البريطانية أورسون فورتشين، الذي يلعب دوره جيسون ستاثام، والذي يجنده تحالف استخبارات عالمي لتعقب ووقف بيع تكنولوجيا الأسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد بتعطيل النظام العالمي.

ويضطر أورسون للعمل مع سارة فيدل، خبيرة التكنولوجيا الفائقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وينطلق في مهمة سرية حول العالم حيث سيتعين عليه استخدام كل ما يمتلكه من حِيَل وإبداع وتخفٍّ للوصول إلى سمسار الأسلحة الملياردير جريج سيموندز.

يقوم نجم الأكشن العالمي #جيسون_ستاثهام بتصوير فيلمه الجديد في العاصمة القطرية "الدوحة" من إنتاج مجموعة beIN الإعلامية ومن إخراج المنتج والمخرج الشهير غاي ريتش pic.twitter.com/i0FzdZ4knr — قطر اليوم (@Qat) January 15, 2021

وسيشارك في بطولة الفيلم، الذي لم يعلن عن اسمه بعد، كل من المُمثلة أوبري بلازا، والمُمثل كاري إلويس، ومغني الراب باغزي مالوني.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن” الإعلامية ناصر الخليفي، لوسائل إعلام قطرية “لطالما نالت أعمال جاي وجيسون المشتركة إعجاب الجماهير، ونحن نتطلع قُدماً إلى جلب هذا الإنتاج إلى مدينة الدوحة التي تعد سوقاً متنامياً في مجال الإعلام والترفيه”.

وأضاف “هذا هو تعاوننا الثالث مع المخرج ريتشي، وهو عمل يضاف إلى قائمة أعمالنا التي تضم حوالي 20 عملاً منشوراً أو قيد الإنتاج منذ استحواذ بي إن على ميراماكس، ما يعد شهادة على نجاحنا المستمر في تحقيق أهدافنا التي حددناها لتطوير الاستوديو، مع الحفاظ على التزامنا بإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفلام المبتكرة والمناسبة ثقافياً”.