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نجم هوليود جيسون ستاثام في الدوحة لتصوير فيلمه الجديد (صور)

يظهر جيسون ستاثام على متن قارب في الخليج بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف (مواقع التواصل)
يظهر جيسون ستاثام على متن قارب في الخليج بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف (مواقع التواصل)
16/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202112:25 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل في قطر صورا للفنان جيسون ستاثام على كورنيش الدوحة، حيث يوجد نجم أفلام الحركة حاليًا من أجل تصوير فيلم جديد من إخراج جاي ريتشي، وإنتاج استوديوهات ميراماكس المملوكة لمجموعة “بي إن” الإعلامية.

وحسب الصور المتداولة، يظهر جيسون ستاثام على متن قارب في الخليج بالقرب من فرضة الشيوخ على كورنيش الدوحة وسوق واقف التاريخي.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول عميل الاستخبارات البريطانية أورسون فورتشين، الذي يلعب دوره جيسون ستاثام، والذي يجنده تحالف استخبارات عالمي لتعقب ووقف بيع تكنولوجيا الأسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد بتعطيل النظام العالمي.

ويضطر أورسون للعمل مع سارة فيدل، خبيرة التكنولوجيا الفائقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وينطلق في مهمة سرية حول العالم حيث سيتعين عليه استخدام كل ما يمتلكه من حِيَل وإبداع وتخفٍّ للوصول إلى سمسار الأسلحة الملياردير جريج سيموندز.

وسيشارك في بطولة الفيلم، الذي لم يعلن عن اسمه بعد، كل من المُمثلة أوبري بلازا، والمُمثل كاري إلويس، ومغني الراب باغزي مالوني.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن” الإعلامية ناصر الخليفي، لوسائل إعلام قطرية “لطالما نالت أعمال جاي وجيسون المشتركة إعجاب الجماهير، ونحن نتطلع قُدماً إلى جلب هذا الإنتاج إلى مدينة الدوحة التي تعد سوقاً متنامياً في مجال الإعلام والترفيه”.

وأضاف “هذا هو تعاوننا الثالث مع المخرج ريتشي، وهو عمل يضاف إلى قائمة أعمالنا التي تضم حوالي 20 عملاً منشوراً أو قيد الإنتاج منذ استحواذ بي إن على ميراماكس، ما يعد شهادة على نجاحنا المستمر في تحقيق أهدافنا التي حددناها لتطوير الاستوديو، مع الحفاظ على التزامنا بإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفلام المبتكرة والمناسبة ثقافياً”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام

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