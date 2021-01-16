مرض غامض قبل انتشار الفيروس.. بومبيو يتهم الصين بالتستر على المنشأ الحقيقي لكورونا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الصين مجددا بالتستر على الأصل الحقيقي لمنشأ فيروس كورونا (كوفيد-19).

جاءت اتهامات بومبيو، بالتزامن مع وصول فريق منظمة الصحة العالمية إلي مدينة ووهان الصينية، في زيارة هي الأولي من نوعها للتحقق من منشأ الفيروس.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أمس الجمعة، إلى أن لدى حكومة بلاده أسبابا للاعتقاد بأن العديد من الباحثين داخل (معهد ووهان لعلم الفيروسات) أصيبوا بمرض في خريف عام 2019، قبل رصد أول إصابة بالوباء، مع أعراضٍ متوافقة مع أعراض كلّ من (كوفيد-19) وأمراض موسمية شائعة” أخرى.

وتعد ووهان الصينية، المدينة الأولى التي اكتشِف فيها فيروس (كوفيد-19) للمرة الأولى.

ودعا بومبيو، فريق منظمة الصحة العالمية إلى “الضغط على حكومة الصين” بشأن هذه “المعلومات الجديدة”.

واعتبر أن هذه المعلومات تتناقض مع الادعاءات بأنّ أيًا من موظّفي المعهد لم يُصب ب(كوفيد-19) أو بفيروس مشابه.

واتهم بومبيو بيجين بالتستر قائلا “تُواصل بكين اليوم حجب معلومات حيوية يحتاجها العلماء لحماية العالم من هذا الفيروس القاتل” وما قد يأتي بعده.

واكتُشف كوفيد-19 للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019 وانتشر مذّاك في أنحاء العالم كافة وأودى بأكثر من مليوني شخص وأصاب عشرات الملايين.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن تحديد مسار انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر أمر ضروري لمنع أوبئة مستقبلية.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مرارا الصين بالمسؤولية عن جائحة (كوفيد-19)، ووصف ترمب كورونا بـ”الفيروس الصيني”.