البث الحي
الأخبار|تركيا

“عزيزي طيب”.. ماكرون وأردوغان يتبادلان الرسائل لتخفيف حدة التوتر

انفراجة جديدية في العلاقات التركية الفرنسية قبيل وصول جو بايدن للبيت الأبيض (غيتي)
انفراجة جديدية في العلاقات التركية الفرنسية قبيل وصول جو بايدن للبيت الأبيض (غيتي)
15/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202112:33 PM (مكة المكرمة)

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان -عبر رسائل متبادلة- على استئناف الحوار لتخطي التوتر الشديد بين أنقرة وباريس، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ونقلت صحف عدة، الجمعة، عن تشاوش أوغلو قوله إن أردوغان كان قد بادر بمراسلة ماكرون؛ ليتمنى له سنة جديدة سعيدة، وليقدم تعازيه بعد الهجمات التي استهدفت فرنسا الخريف الماضي.

وأضاف “هذا الأسبوع تلقينا رد الرئيس ماكرون، إنها رسالة إيجابية جدًا، يؤكد فيها رغبته في لقاء رئيسنا واستهلها بـ (عزيزي طيب) بالتركية”.

ووفق الوزير التركي، سيجري الرئيسان محادثة هاتفية قريبًا أو لقاءً عبر دائرة الفيديو المغلقة، وذلك قبل لقاء محتمل وجهًا لوجه.

وقررت أنقرة وباريس تعميق المباحثات في بعض المجالات مثل مكافحة الإرهاب أو ملفي سوريا وليبيا، حيث هناك خلافات عميقة بين الرجلين بحسب الوزير التركي.

وأكدت الرئاسة الفرنسية لفرانس برس حصول تبادل للرسائل، لكن دون كشف مضمونها، وأعلن قصر الإليزيه “نحتاج الآن إلى خطوات ملموسة” تبادر بها أنقرة.

والعلاقات بين تركيا وفرنسا المتوترة أصلًا من سنوات، تدهورت في الأشهر الماضية، وذهب أردوغان إلى حد اتهام ماكرون بأنه “يكره الإسلام” مشكِّكًا في “صحته العقلية”.

والشهر الماضي، اعتبر أردوغان أن ماكرون “يمثِّل مشكلة لفرنسا” داعيًا البلاد إلى “التخلص منه”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

فرنسا.. المجلس الإسلامي يتفق على مبادئ “تتوافق” مع قيم الجمهورية

عناصر من الشرطة الفرنسية أمام مسجد باريس الكبير (غيتي)

الفراعنة يكتسحون مقدونيا الشمالية ويتأهلون للدور الرئيسي بمونديال اليد

في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول سجل المنتخب المصري عشرة أهداف (مواقع التواصل)

النمسا.. الآلاف يشاركون في مظاهرة مناهضة لارتداء الكمامات (فيديو)

احتجاجات ضد الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا المستجد في العاصمة النمساوية فيينا (غيتي)

أمريكا.. عواصم الولايات تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع انتهاء رئاسة ترمب

استعدادات غير مسبوقة لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن (غيتي)
الأكثر قراءة

برلماني مصري يفضح بـ “الخطأ” دور السيسي في أحداث 30 يونيو (فيديو)

وكيل البرلمان المصري، محمد أبو العينين (مواقع التواصل الإجتماعي)

وزنه 110 كيلو غرامات.. لاعب منتخب الكونغو يخطف الأضواء في مونديال اليد بمصر (فيديو)

شارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف (مواقع التواصل)

“فضيحة إدارية” تُجبر الحكومة الهولندية على الاستقالة

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (غيتي)

أمريكا تنفذ حكم الإعدام في ثاني مصاب بكورونا في الأيام الأخيرة لحكم ترمب

أليكسا كيف شقيقة داستن هيغز (رويترز)