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لأول مرة.. زراعة كتفين وذراعين لرجل في فرنسا

صورة أرشيفية لعملية جراحية (غيتي)
صورة أرشيفية لعملية جراحية (غيتي)
15/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202112:28 PM (مكة المكرمة)

أصبح رجل أيسلندي أول مريض تزرع له كتفان وذراعان خلال عملية جراحية في مستشفى “إدوار إيريو” بمدينة ليون الفرنسية.

وذكر مركز “أوسبيس سيفيل دو ليون”، الجمعة، ان عملية “الزرع المزدوجة” جرت الأربعاء واستغرقت 15 ساعة وشارك فيها “حشد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناطق باسم المركز أن المريض، الإيسلندي الجنسية، كان في حالة مستقرة صباح الجمعة.

وأضاف أن “هذه العملية هي بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ أن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ذراعَي المريض، البالغ من العمر 48 عاما، بترتا عندما كان في السادسة والعشرين بعد تعرضه للصعق بالكهرباء.

وفي العام 1998، شهدت ليون أيضاً أول عملية زرع يد أجراها فريق البروفيسور جان ميشال دوبرنار الذي عاد وأجرى في يناير/ كانون الثاني عام 2000 عملية زرع أخرى لليدين والجزء السفلي من الساعد.

أما أول عملية زرع في العالم للذراعين معاً فكانت في يوليو/ تموز 2008 في ألمانيا، وأجريت لمزارع بترت ذراعاه بعد حادث تعرض له خلال عمله.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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