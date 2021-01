عامل نظافة أول شخص يتلقى لقاح كورونا في أكبر حملات التطعيم بالعالم (فيديو)

أصبح عامل النظافة مانيش كومار أول شخص في الهند يتلقى لقاح كورونا اليوم السبت، مع إطلاق رئيس الوزراء ناريندرا مودي واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم من أجل احتواء الجائحة.

وتعطي الهند الأولوية في الحصول على اللقاح للأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.

وتحدث مودي إلى العاملين في القطاع الصحي في مكالمة عبر الفيديو، وقال “فرّق المرض بين الناس وعائلاتهم، وأبعد الأمهات عن أطفالهن. بل إن من قضوا نحبهم بسبب المرض لم يتمكنوا من الحصول حتى على نظرة وداع أخيرة من عائلاتهم”.

ولم يعلن مودي (70 عاما) ما إذا كان سيحصل على اللقاح أم لا، لكنه قال إن السياسيين لن يجري اعتبارهم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية.

#WATCH | Manish Kumar, a sanitation worker, becomes the first person to receive COVID-19 vaccine jab at AIIMS, Delhi in presence of Union Health Minister Harsh Vardhan. pic.twitter.com/6GKqlQM07d

— ANI (@ANI) January 16, 2021