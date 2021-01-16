عامل نظافة أول شخص يتلقى لقاح كورونا في أكبر حملات التطعيم بالعالم (فيديو)

أصبح عامل النظافة مانيش كومار أول شخص في الهند يتلقى لقاح كورونا اليوم السبت، مع إطلاق رئيس الوزراء ناريندرا مودي واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم من أجل احتواء الجائحة.

وتعطي الهند الأولوية في الحصول على اللقاح للأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.

وتحدث مودي إلى العاملين في القطاع الصحي في مكالمة عبر الفيديو، وقال “فرّق المرض بين الناس وعائلاتهم، وأبعد الأمهات عن أطفالهن. بل إن من قضوا نحبهم بسبب المرض لم يتمكنوا من الحصول حتى على نظرة وداع أخيرة من عائلاتهم”.

ولم يعلن مودي (70 عاما) ما إذا كان سيحصل على اللقاح أم لا، لكنه قال إن السياسيين لن يجري اعتبارهم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية.

#WATCH | Manish Kumar, a sanitation worker, becomes the first person to receive COVID-19 vaccine jab at AIIMS, Delhi in presence of Union Health Minister Harsh Vardhan. pic.twitter.com/6GKqlQM07d — ANI (@ANI) January 16, 2021

وأقامت الهند أكثر من 3 آلاف مركزا للتطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أنحاء البلاد، لكن لن يكون بوسع أحد الاختيار ما بين لقاح أكسفورد-أسترازينيكا ولقاح آخر تدعمه الحكومة وأنتجته شركة (بهارات بيوتيك) الهندية ولم تتضح فعاليته بعد، ويجري إنتاج اللقاحين محليا.

وتهدف الهند في اليوم الأول من حملة التطعيم، التي تقول الحكومة إنها الأضخم على مستوى العالم، لمنح اللقاح لنحو 300 ألف و600 شخص.

وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين بتعداد يقارب نحو 1.4 مليار نسمة، لكن الحكومة تقول إنها لن تعمل على منح اللقاح لكل فرد من أجل تحقيق المناعة المجتمعية.

وتقول الهند، التي تسجل ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، إنها تخطط لتطعيم نحو 300 مليون بجرعتي اللقاح خلال الفترة ما بين الأشهر الستة والثمانية الأولى من العام الجاري.

وسجلت البلاد نحو 10.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 151 ألفا، رغم أن معدل الإصابات يشهد انخفاضا عن فترة الذروة في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وسيحصل على التطعيم في البداية نحو 30 مليونا من العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم في الخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة يليهم نحو 270 مليونا تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو يعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.