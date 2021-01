تصل إلى 1800 كيلومتر.. إيران تختبر صواريخ باليستية قادرة على تدمير حاملات طائرات (فيديو)

اختبرت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ متوسطة المدى، اليوم السبت، خلال مناورة بحرية واسعة النطاق في الخليج، في إطار مناورات الرسول الأعظم- 15، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن التجارب التي أجريت على صواريخ يصل مداها إلى 1800 كيلومتر كانت ناجحة، مشيرة إلى أنها أصابت أهدافا افتراضية في المحيط الهندي.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن المناورات انطلقت في منطقة الصحراء المركزية (وسط)، الجمعة، واختبر الحرس الثوري خلالها الصواريخ الباليستية سجّيل وعماد وقدير، كما اختبرت طهران صواريخ كروز وطائرات بدون طيار خلال التمرين الذي أجرته البحرية والحرس الثوري.

Solid propelled, two stage Sejjil ballistic missile, that was launched today by Iran pic.twitter.com/nXY8snf2n6

وعرض الإيرانيون حاملة طائرات مروحية جديدة وسفينة جديدة مزودة بصواريخ؛ لتوفير مزيد من الأمن في الخليج ضد أي تهديدات عسكرية محتملة من الولايات المتحدة، وفق مصادر إيرانية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الأركان اللواء محمد باقري قوله إن “المناورات لا تحمل نية عدوانية”، مشددًا في الوقت ذاته على أن القوات الإيرانية سترد على جميع المحاولات العدائية ضد البلاد بأقرب وقت، دون ذكر تفاصيل.

وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن بلاده ستستعمل صواريخ باليستية بعيدة المدى أثناء هجوم محتمل على إيران، مضيفًا أنه باستخدام هذه الصواريخ الباليستية، التي يبلغ مداها 1800 كيلومتر، يمكننا ضرب أهداف متحركة في المحيط، وفق ما نقلته فرنس برس.

Iran conducts long-range missile exercise. These missiles struck mock targets 1800km away in the Indian Ocean. pic.twitter.com/YYBChvxFqM

Videos from today’s drill show #Iran #IRGC tactic to overcome Ballistic Missile Defence(BMD) & attack highly protected targets. Mixing: saturation of BMD + targeting BMD launchers + high speed separable/manoeuvrable re-entry vehicles (RV) + Law RV RCS pic.twitter.com/QKTivaBajB

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تكهنات تواترت في إيران بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يعمل على إثارة صراع عسكري مع طهران قبل مغادرته البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو يريدان مواصلة “إثارة الحرب” ضد إيران في الأيام المتبقية لهما في المنصب.

وكتب ظريف على تويتر: “سيكون الكوكب أفضل بدونهما”.

The damage Trump regime has done to humankind is not enough for its extremists

In its last disgraceful days, designating Houthis to worsen humanitarian nightmare & warmongering lies against Iran by Pompeo show utter contempt for peace

The planet will be better off without them.

— Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2021