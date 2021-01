بعد محاصرته داخل منزله.. زعيم المعارضة الأوغندية يهرب من جنود الحكومة (فيديو)

هرب زعيم المعارضة في أوغندا “بوبي واين” ومجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الانتخابات الرئاسية الأوغندية، من الجنود الذين حاصروا منزل المرشح الرئاسي في العاصمة كمبالا.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز صحفيين يركضون بشكل محموم قبل أن يتوقفوا مع بوبي واين على أرض مجمع يقيم فيه، وأظهرت لقطات للحادث، أن واين والصحفيين بدأوا في الركض بعد اتصال بالعديد من الجنود المسلحين عند البوابة.

وقال واين، الموسيقي الذي تحول إلى سياسي ويعرف أيضا باسم “روبرت كياغولاني” يوم الجمعة إن حياته كانت في خطر حيث نشرت الحكومة قوات الأمن المسلحة حول منزله في مجمع خاص به في كمبالا.

Armed government-deployed forces in Uganda surrounded the home of opposition candidate Bobi Wine as the disputed vote count continues in the country's presidential election https://t.co/v9BPBASLgY pic.twitter.com/infFhGj7Cz

