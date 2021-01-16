بعد محاصرته داخل منزله.. زعيم المعارضة الأوغندية يهرب من جنود الحكومة (فيديو)

هرب زعيم المعارضة في أوغندا “بوبي واين” ومجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الانتخابات الرئاسية الأوغندية، من الجنود الذين حاصروا منزل المرشح الرئاسي في العاصمة كمبالا.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز صحفيين يركضون بشكل محموم قبل أن يتوقفوا مع بوبي واين على أرض مجمع يقيم فيه، وأظهرت لقطات للحادث، أن واين والصحفيين بدأوا في الركض بعد اتصال بالعديد من الجنود المسلحين عند البوابة.

ملصقات الحملة الانتخابية للرئيس موسيفيني(رويترز)

وقال واين، الموسيقي الذي تحول إلى سياسي ويعرف أيضا باسم “روبرت كياغولاني” يوم الجمعة إن حياته كانت في خطر حيث نشرت الحكومة قوات الأمن المسلحة حول منزله في مجمع خاص به في كمبالا.

Armed government-deployed forces in Uganda surrounded the home of opposition candidate Bobi Wine as the disputed vote count continues in the country's presidential election https://t.co/v9BPBASLgY pic.twitter.com/infFhGj7Cz — Reuters (@Reuters) January 16, 2021

ولم يتم الإعلان بعد عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية يوم الخميس، لكن الزعيم القديم “يويري موسيفيني” حقق تقدما كبيرا وفق النتائج الجزئية التي أعلنتها الحكومة صباح اليوم السبت.

وقالت المفوضية بعد الساعة التاسعة صباحا إنه بعد فرز الأصوات من 86٪ من مراكز الاقتراع، فاز موسيفيني بـ 5.3 مليون، أو 58.8٪ بينما حصل مرشح المعارضة الرئيسي “واين” على 3.1 مليون صوت 34.6٪.

وبحسب اللجنة الحكومية فإن موسيفيني يتجه نحو “فوز ساحق” في الانتخابات الرئاسية بأوغندا بعد فرز جميع الأصوات تقريبا يوم السبت رغم أن منافسه الرئيسي بوبي واين، ردد اتهامات بوجود تزوير واسع النطاق.

جنود الحكومة في محيط منزل المرشح المعارض لموسيفيني-16 يناير(رويترز)

التغيير.. بعد 38 عاما من الحكم

وانتشر أفراد الأمن والشرطة بقوة في دوريات في العاصمة كمبالا اليوم السبت، وأمرت الحكومة بإغلاق الإنترنت في اليوم السابق للانتخابات، في وقت لا يزال فيه التعتيم قائما.

كان واين (38 عاما) قد حفزّ الشباب الأوغندي بدعواته للتغيير السياسي بعد 35 عاما من حكم موسيفيني (76 عاما) في البلاد.

وقال شهود إن قوات الأمن أغلقت محيطا واسعا حول مجمع واين المترامي الأطراف يوم السبت وأبلغت الصحفيين الدوليين أنه لن يُسمح لهم بالدخول إلى المجمع.

زعيم المعارضة في أوغندا بوبي واين-14 يناير(رويترز)

اعتقال وتضييق

كانت السلطات الأوغندية ألقت القبض على مرشح الرئاسة المنافس القوي لموسيفيني وفريق حملته الانتخابية، في وقت سابق وأعادته إلى منزله في كمبالا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية.

وأثار اعتقال واين وآخرين في جزيرة على بحيرة فيكتوريا احتجاجات في المنطقة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي كمبالا.

الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني.. 38 عاما في الحكم(رويترز)

وقال واين، آنذاك إنه رُحل جوا إلى كمبالا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية وتم نقله إلى بيته في مجمعه الخاص، الذي يطوقه أفراد الأمن.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قتل ما لا يقل عن 54 شخصا بعد تفجر احتجاجات عقب اعتقال المرشح الرئاسي وأين، لفترة وجيزة بتهمة “انتهاك إجراءات التباعد الاجتماعي”.