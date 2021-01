بعد هجوم المستخدمين بشأن الخصوصية.. واتساب يتراجع “مؤقتا”

قرر تطبيق “واتساب” تعليق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذي أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عن التطبيق.

وأكد التطبيق، الجمعة، أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير/ شباط المقبل، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو/ أيار المقبل.

وسبق أن قال مسؤولو التطبيق إنه لن يعد بمقدور المستخدمين مراجعة شروطه المحدّثة والموافقة عليها، بحلول 8 فبراير -وذلك باستثناء المستخدمين في الاتحاد الأوربي وبريطانيا- وإلا سيجري وقف حساباتهم أو حذفها بدءًا من هذا الموعد.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021