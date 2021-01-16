رسائل لعملاء شركة مصرية عن مخدرات وبضائع مسروقة.. ماذا حدث؟

تلقى عملاء شركة مصرية لبيع الأجهزة الكهربائية رسائل نصية تعلن عن بيع الشركة لمواد مخدرة وبضائع مسروقة ومأكولات.

وأثارت الرسائل حيرة وموجة سخرية بين عملاء الشركة، وقام بعضهم بتداولها عبرمواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن المغزى من ورائها، بينما اعتبرها البعض نوعا جديدا من الدعاية نظرا لما تحمله من طرافه في المضمون.

وتداولت الرسائل عبر فيسبوك، ومنها “المكان كله محاصر”، “يوجد لدينا ورق عنب يصلح للأكل واللف”.

لكن رسائل أخرى أعلنت عن بضائع مسروقة ومخدرات، أثارت حالة من القلق لدى العملاء، ومنها “موجود آيفون مسروق للبيع”، و”يوجد لدينا علب سجاير كليوباترا للبيع”، و”يوجد لدينا حشيش أصلي”.

وتصدرت الرسائل الغريبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال 24 ساعة.

وحسمت الشركة حالة الجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن تعرضها لاختراق محدود بمنصة إرسال الرسائل القصيرة.

وقال محمود خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات لصحف محلية، إن شركته تعرضت لاختراق “محدود” وتم تدارك الاختراق فور اكتشافه والتحقيق في الأمر، ومعرفة مصدر الإرسال، مضيفا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة القانونية.

وقدمت الشركة اعتذارا لعملائها عن تلك الرسائل، عبر صفحتها عبر فيسبوك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن اختراق رسائلها أو المتسببين فى ذلك.

لكن يبدو أن اعتذار الشركة، لم يرض بعض عملائها، الذين طالبوها بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات، وكيفية حصول المخترقين على بيانات العملاء، مهددين بالمطالبة الشركة بتعويضات كبيرة عن ذلك، في حال عدم الكشف عن تلك المعلومات، بينما شكك البعض في رواية الشركة ، معتبرين أن ما حدث يعد عملا منظما يحتاج لوقت وجهد في إعداد وتنوع الرسائل بهذا الشكل، ورأوا أن هذا الأمر منظم من الشركة كنوع من الدعاية العشوائية غير المدروسة من قبل الإدارة.