السودان.. صورة بكتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات

أثار كتاب مدرسي جديد جدلًا واسعًا في السودان، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية لتقديم إصلاحات جوهرية وطي صفحة حكم قاده الرئيس المخلوع عمر البشير.

ويشير كثيرون إلى إصلاحات الحكومة الانتقالية بـ”المثيرة للجدل”، لا سيّما مع سعيها لتعزيز مكانتها دوليًّا وإنقاذ اقتصادها المتداعي، لكن هذا الأمر وضعها في مواجهة مع يعتبرون الإصلاحات معادية للإسلام.

وأصبحت صورة منشورة في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، وتتضمّن جدارية “خلق آدم” لمايكل آنجلو، مادة دسمة لجدل واسع.

وأصدر مجمع الفقه الإسلامي في السودان فتوى يحرّم بموجبها “تدريس هذا الكتاب؛ لاشتماله على مخالفات خطيرة وعظيمة، أولها الإساءة القبيحة للذات الإلهية”.

وتصوّر لوحة “خلق آدم” -التي رسهما – آنجلو بتقنية التصوير الجصي- بحسب الإنجيل القصة الواردة في سفر التكوين، حين نفخ الله الحياة في آدم.

وتُعد “خلق آدم” إحدى أبرز لوحات عصر النهضة في القرن السادس عشر، وهي تزيّن جزءًا من سقف كنيسة سيستين الشهيرة في الفاتيكان.

وأشارت فتوى مجمع الفقه الإسلامي إلى مخالفة أخرى، تتمثّل في “تمجيد الكتاب للثقافة الغربية بصورة تجعلها هي ثقافة العلم والحضارة، عكس عرضه للثقافة الإسلامية”.

ووجّه شيوخ غاضبون انتقادات للكتاب، ولإصلاحات طاولت المناهج التعليمية.

وأظهر فيديو -تداولته منصات التواصل على نطاق واسع- شيخًا يلوح بالكتاب خلال صلاة الجمعة، معتبرًا أنه يدعو إلى “الردة والهرطقة”.

وحض آخر أتباعه على حرق الكتاب، في حين دافع آخرون عن التعديلات، والتي اعتبروها ضرورية لإصلاح المناهج التعليمية.

