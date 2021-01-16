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أمريكا.. عواصم الولايات تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع انتهاء رئاسة ترمب

استعدادات غير مسبوقة لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن (غيتي)
استعدادات غير مسبوقة لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن (غيتي)
16/1/2021

تستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس دونالد ترمب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين، مع الساعات الأخيرة لولايته الرئاسية، لا سيّما بعد أعمال عنف شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأقامت الأجهزة الأمنية حواجز واستدعت الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، والتي هزت البلاد في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي السياق، أعلنت ولاية فرجينيا عزمها إغلاق 4 جسور رئيسية تربطها بواشنطن، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ولمدة 48 ساعة، منعًا لأي تصرف غير مقبول خلال تنصيب الرئيس بايدن.

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءًا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن (في العشرين من الشهر الجاري)، يؤججها أنصار ترمب الذين يعتقدون بصحة مزاعمه عن تزوير الانتخابات.

ومن بين الولايات التي نفذت تعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما أغلقت تكساس مبنى كونغرس الولاية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم التنصيب.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجوم دامٍ على مبنى الكونغرس الأمريكي شنّه مزيج من المتطرفين وأنصار ترمب.

كما حذرت نشرة المعلومات المخابراتية المشتركة، الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، من أن “الروايات الكاذبة” حول تزوير الانتخابات ستكون محفزًا دائمًا للجماعات المتطرفة.

وينتشر الآن آلاف من أفراد الحرس الوطني المسلحين في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في العاصمة الأمريكية، كما ستُمنع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد، خلال الأيام المقبلة، تحسُّبًا لأي أعمال عنف تزامنًا مع تنصيب بايدن.

وسيغادر ترمب العاصمة الأمريكية صباح يوم تنصيب بايدن؛ لبدء حياة ما بعد انتهاء مدته الرئاسية في ولاية فلوريدا.

وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخباري الأمريكي أن ترمب يرفض الالتزام بالتقاليد والمشاركة في احتفالية انتقال السلطة، فبدلًا من ذلك سيقيم حفل مغادرة خاص به بقاعدة “أندروز” الجوية العسكرية المشتركة في ولاية ميرلاند.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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