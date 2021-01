أمريكا.. عواصم الولايات تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع انتهاء رئاسة ترمب

تستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس دونالد ترمب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين، مع الساعات الأخيرة لولايته الرئاسية، لا سيّما بعد أعمال عنف شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأقامت الأجهزة الأمنية حواجز واستدعت الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، والتي هزت البلاد في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي السياق، أعلنت ولاية فرجينيا عزمها إغلاق 4 جسور رئيسية تربطها بواشنطن، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل ولمدة 48 ساعة، منعًا لأي تصرف غير مقبول خلال تنصيب الرئيس بايدن.

Four major bridges between #Virginia and downtown Washington, #DC will be closed to vehicular and pedestrian traffic from 6 am EST on Jan. 19 to 6 am on Jan. 21, announces @GovernorVA .

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءًا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن (في العشرين من الشهر الجاري)، يؤججها أنصار ترمب الذين يعتقدون بصحة مزاعمه عن تزوير الانتخابات.

ومن بين الولايات التي نفذت تعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما أغلقت تكساس مبنى كونغرس الولاية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم التنصيب.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجوم دامٍ على مبنى الكونغرس الأمريكي شنّه مزيج من المتطرفين وأنصار ترمب.

Thanks for your tips! The #FBI has arrested multiple people in connection with the violence at the U.S. Capitol last week. We need your help to identify more individuals at https://t.co/wodKjExKua. If you know someone on these posters, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. pic.twitter.com/AB4PjbbhmL

— FBI (@FBI) January 15, 2021