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مصر تدعو إدارة بايدن للعب دور في أزمة سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
15/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202112:44 PM (مكة المكرمة)

دعا السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران، الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى لعب دور في حل خلافات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال زهران، خلال مشاركته في جلسة حوار مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية إن من المهم “إدراك أمرين هامين أولهما احتياجات إثيوبيا التنموية عبر توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد، وثانيهما التهديد الذي تواجهه السودان ومصر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق والاتجاه نحو تحرك منفرد من جانب أديس أبابا”.

وأضاف السفير المصري أن “المفاوضات مع الأسف لم تتقدم نحو حل القضية”.

وذكر أن الإدارة الحالية بالولايات المتحدة بذلت جهودا وكانت الوساطة فيها متوازنة مع الدول الثلاث واشترك فيها البنك الدولي وتوصلت الجهود الأمريكية إلى وثيقة متوازنة وعادلة، لكن الطرف الإثيوبي رفض العملية برمتها”.

وأكد السفير المصري على أن بلاده “ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تحرك منفرد للقضية وأنه يجب عدم الإضرار بأي من الدول الثلاث إلى جانب الحاجة للتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول القضية”.

وأوضح أن “هناك حاجة للتعاون مجددا مع الإدارة الجديدة للتأكيد على هذه القضايا للعب دور بناء من أجل حل هذا الخلاف”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في فبراير/ شباط 2019 التوصل إلى اتفاق بشأن آلية عمل سد النهضة بعد جولات من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووقعت مصر على الاتفاق بالأحرف الأولى، فيما امتنعت إثيوبيا بدعوى انحياز واشنطن لمصر.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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