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مصادر للجزيرة مباشر: قطر تطلق سراح صيادين بحرينيين بوساطة عمانية

قارب صيد تقليدي على شواطئ الدوحة (رويترز)
قارب صيد تقليدي على شواطئ الدوحة (رويترز)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202106:18 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر خاصة للجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إن قطر أطلقت سراح صيادين بحرينيين بوساطة من سلطنة عمان.

وأعلنت البحرين وصول كل من سامي إبراهيم الحداد ومحمد يوسف الدوسري والبحار حبيب عباس، إلى مطار البحرين الدولي بعد إفراج قطر عنهم.

ولاحقا وجهت الخارجية البحرينية الشكر لسلطنة عمان على جهودها لإطلاق سراح البحرينيين المحتجزين بقطر وتسهيل عودتهم للمملكة.

وقال بيان للخارجية البحرينية، الجمعة، إن إفراج قطر عن البحارة “يعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي”.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في شهر ديسمبر/ كانون الأول، إن خفر السواحل اوقف  قاربا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من ثلاثة أفراد.

وذكرت وزارة الداخلية أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت قاربا بحرينيا في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية بعمق 1.3 ميل بحري، وذلك في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية. وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أنه تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن القارب.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في البحرين، الأحد الماضي، فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.

وجاء قرار البحرين عقب قيام السعودية والإمارات بفتح المجال الجوي لكل منهما أمام الطائرات القطرية وفي أعقاب توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية 41 التي استضافتها السعودية.

كما أعلنت مصر أيضا فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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