محاكمة فنية أيضا.. بطل فيلم أمريكي شهير يدعم دعوات حذف مشهد ترمب

يبدو أن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لن تكون برلمانية فقط بل فنية وشعبية أيضا، بعدما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بحذف مشهد لترمب في فيلم (وحيد في المنزل Home Alone 2) الشهير.

وظهر ترمب في دور ثانوي في الفيلم لم تتجاوز مدته الـ 7 ثوان، وهو يدل الصبي كيفن ماكاليستر (الذي يلعب دوره ماكولي كولكين) على الطريق في فندق بلازا.

وكان ترمب مالك لفندق بلازا وقت إنتاج الفيلم في عام 1992، وهو الفندق الذي تم داخله تصوير العديد من مشاهد الفيلم.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

ودعا ناشطون، ماكولاي كولكين، بطل الفيلم إلى العمل على حذف مشهد ترمب معه.

وجاءت دعوات الناشطين بعد أيام قليلة من أحداث الكونغرس التي وقعت في السادس من الشهر الجاري واتهم ترمب بتحريض أنصاره على اقتحام مبني الكابيتول.

This one is much better. 😁 pic.twitter.com/kdPgwqzUsr — American Horror Story: Trump (@Ralfzilla) January 13, 2021

كما لجأ عدد من محبي الأفلام لحملات إزالته من فيلم، وقام بعضهم بوضع صور بديلة لهذا المشهد.

وتوسعت التفاعلات بشكل ساخر، فنشر بعض المغردين مقاطع من الفيلم، حذفوا منها ترمب بطريقة كوميدية، وغيرهم استبدلوه بممثلين آخرين.

I invite you to sign my petition to have him replaced with Biden. Join the movement!https://t.co/ho2vMMS01i — Kevin Broberg (@broadsi) January 9, 2021

كما تداول ناشكون بشكل واسع صورة مضاهية للمشهد ولكن ترمب برفقه أحد آنصاره وهو يرشده على الطريق، بينما قام آخرون بوضع صورة بايدين بدلا من ترمب في مشهد الفيلم.

الدعوات بالحذف وجهت دعوتها بشكل مباشر لبطل الفيلم ماكولي كولكي الذي تفاعل مع بعضها وقال”إنه معجب بالفكرة”.

They should start from here, the fresh prince of bel air. And thank Ashley, in retrospect, for warning the whole of USA. 🤣🤣 pic.twitter.com/Wu52ai1B55 — Proposition Majjor (@MajjorMwangi) January 9, 2021

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مبني الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني، تزامنا مع جلسة التصديق على فوز جو بايدين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأدى الاقتحام لمقتل 5 أشخاص.