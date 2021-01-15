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محاكمة فنية أيضا.. بطل فيلم أمريكي شهير يدعم دعوات حذف مشهد ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ماكولي كولكي بطل فيلم (Home Alone2) (مواقع التواصل)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ماكولي كولكي بطل فيلم (Home Alone2) (مواقع التواصل)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202101:49 PM (مكة المكرمة)

يبدو أن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لن تكون برلمانية فقط بل فنية وشعبية أيضا، بعدما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بحذف مشهد لترمب في فيلم (وحيد في المنزل Home Alone 2) الشهير.

وظهر ترمب في دور ثانوي في الفيلم لم تتجاوز مدته الـ 7 ثوان، وهو يدل الصبي كيفن ماكاليستر (الذي يلعب دوره ماكولي كولكين) على الطريق في فندق بلازا.

وكان ترمب مالك لفندق بلازا وقت إنتاج الفيلم في عام 1992، وهو الفندق الذي تم داخله تصوير العديد من مشاهد الفيلم.

ودعا ناشطون، ماكولاي كولكين، بطل الفيلم إلى العمل على حذف مشهد ترمب معه.

وجاءت دعوات الناشطين بعد أيام قليلة من أحداث الكونغرس التي وقعت في السادس من الشهر الجاري واتهم ترمب بتحريض أنصاره على اقتحام مبني الكابيتول.

كما لجأ عدد من محبي الأفلام لحملات إزالته من فيلم، وقام بعضهم بوضع صور بديلة لهذا المشهد.

وتوسعت التفاعلات بشكل ساخر، فنشر بعض المغردين مقاطع من الفيلم، حذفوا منها ترمب بطريقة كوميدية، وغيرهم استبدلوه بممثلين آخرين.

 

كما تداول ناشكون بشكل واسع صورة مضاهية للمشهد ولكن ترمب برفقه أحد آنصاره وهو يرشده على الطريق، بينما قام آخرون بوضع صورة بايدين بدلا من ترمب في مشهد الفيلم.

الدعوات بالحذف وجهت دعوتها بشكل مباشر لبطل الفيلم ماكولي كولكي الذي تفاعل مع بعضها وقال”إنه معجب بالفكرة”.

 

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مبني الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني، تزامنا مع جلسة التصديق على فوز جو بايدين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأدى الاقتحام لمقتل 5 أشخاص.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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