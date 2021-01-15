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عبرت آلاف الكيلومترات فوق المحيط.. حمامة أمريكية تواجه عواقب “الدخول غير القانوني” لأستراليا (فيديو)

15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202104:36 PM (مكة المكرمة)

تمكنت حمامة أمريكية من عبور المحيط الهادئ بعد طيران لمسافة تقرب من 13 ألف كيلومتر، وانتقلت من ولاية أوريغون في الولايات المتحدة إلى حديقة بأستراليا، في رحلة أثارت تساؤلات.

ووجد “كيفن سيلي بيرد” المقيم في ملبورن، الحمامة في حديقته الخلفية، واكتشف أنها مسجلة لمالك في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة، من خلال تتبع العلامة على رجل الحمامة.

ونجت حمامة السباق من العبور فوق المحيط في رحلة طويلة من الولايات المتحدة إلى أستراليا، لكن السلطات هنا اعتبرتها مصدر خطر على إجراءات العزل المفروضة، وعلى الأمن البيولوجي، وتخطط لقتلها.

علامة على رجل “جو” توضح المكان الذي أتت منه(رويترز)

وكانت السلطات الأسترالية تخطط لقتل الحمامة اليوم الجمعة، بسبب قواعد الأمن الحيوي الصارمة في البلاد، لكن رحلة العودة إلى الولايات المتحدة كانت أيضًا مطروحة.

وقال بيرد، إن السلطات المعنية بتطبيق العزل اتصلت به الخميس، وطلبت منه القبض على الحمامة، وأضاف “يقولون إن كانت آتية من أمريكا، فإنهم قلقون بشأن أمراض الطيور”.

وأوضح “أرادوا أن يعرفوا إن كنت قادرًا على مساعدتهم، فأجبت “لأكون صريحًا.. لا أستطيع القبض عليها.. أقترب منها لمسافة 500 ملليمتر ومن ثم تطير”.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية، المسؤولة عن الأمن البيولوجي، إنه “لم يُسمح للحمامة بالبقاء في أستراليا، لأنها قد تهدد أمن الغذاء ومجموعات الطيور البرية في البلاد”.

أعيدوا “جو”

وقال بيرد، إنه اكتشف أن الحمامة المنهكة التي وصلت إلى فنائه الخلفي في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت اختفت من سباق في ولاية أوريغون الأمريكية في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يكن من الواضح كيف تمكن الطائر، الذي شوهد آخر مرة خلال السباق، من القيام برحلة تزيد عن 13000 كيلومتر (8000 ميل) عبر المحيط الهادئ.

وأوضح بيرد أن اتحاد سباق الحمام الأمريكي في أوكلاهوما، أكد أن هذه الحمامة مسجلة لمالك في مونتغومري بألاباما، وأنه حاول الاتصال به من دون أن ينجح بذلك حتى الآن.

واكتسبت الحمامة، التي أطلق عليها سيلي بيرد اسم “جو” على اسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، شعبية في منصات التواصل الاجتماعي مع العديد من التغريدات تطالب بعودتها الآمنة إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قال رئيس وزراء أستراليا بالنيابة، إن الحمامة “ستواجه عواقب” رحلتها الشهيرة الآن، لكن السلطات تبحث أيضًا في خيارات لإدارة مخاطر الأمن البيولوجي وقد يشمل ذلك إعادة الطائر إلى الولايات المتحدة، إذا وافقت السلطات هناك.

وأستراليا لديها لوائح صارمة للحجر الصحي لإحضار الحيوانات الحية أو الطيور إلى البلاد لمنع انتشار الأمراض في القارة القاحلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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