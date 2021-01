عبرت آلاف الكيلومترات فوق المحيط.. حمامة أمريكية تواجه عواقب “الدخول غير القانوني” لأستراليا (فيديو)

تمكنت حمامة أمريكية من عبور المحيط الهادئ بعد طيران لمسافة تقرب من 13 ألف كيلومتر، وانتقلت من ولاية أوريغون في الولايات المتحدة إلى حديقة بأستراليا، في رحلة أثارت تساؤلات.

ووجد “كيفن سيلي بيرد” المقيم في ملبورن، الحمامة في حديقته الخلفية، واكتشف أنها مسجلة لمالك في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة، من خلال تتبع العلامة على رجل الحمامة.

ونجت حمامة السباق من العبور فوق المحيط في رحلة طويلة من الولايات المتحدة إلى أستراليا، لكن السلطات هنا اعتبرتها مصدر خطر على إجراءات العزل المفروضة، وعلى الأمن البيولوجي، وتخطط لقتلها.

وكانت السلطات الأسترالية تخطط لقتل الحمامة اليوم الجمعة، بسبب قواعد الأمن الحيوي الصارمة في البلاد، لكن رحلة العودة إلى الولايات المتحدة كانت أيضًا مطروحة.

وقال بيرد، إن السلطات المعنية بتطبيق العزل اتصلت به الخميس، وطلبت منه القبض على الحمامة، وأضاف “يقولون إن كانت آتية من أمريكا، فإنهم قلقون بشأن أمراض الطيور”.

وأوضح “أرادوا أن يعرفوا إن كنت قادرًا على مساعدتهم، فأجبت “لأكون صريحًا.. لا أستطيع القبض عليها.. أقترب منها لمسافة 500 ملليمتر ومن ثم تطير”.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية، المسؤولة عن الأمن البيولوجي، إنه “لم يُسمح للحمامة بالبقاء في أستراليا، لأنها قد تهدد أمن الغذاء ومجموعات الطيور البرية في البلاد”.

وقال بيرد، إنه اكتشف أن الحمامة المنهكة التي وصلت إلى فنائه الخلفي في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت اختفت من سباق في ولاية أوريغون الأمريكية في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يكن من الواضح كيف تمكن الطائر، الذي شوهد آخر مرة خلال السباق، من القيام برحلة تزيد عن 13000 كيلومتر (8000 ميل) عبر المحيط الهادئ.

