في أيام ترمب الأخيرة بالسلطة.. أمريكا تعدم رجلا مصابا بكورونا

أعدمت الحكومة الأمريكية شخصا متهما بالقتل يعاني إعاقة ذهنية ومصاب بمرض فيروس كورونا يدعى كوري جونسون، في وقت متأخر أمس الخميس في ثاني إعدام ينفذ خلال أسبوع واحد لإدارة الرئيس دونالد ترمب في الأيام الأخيرة له في السلطة.

وأدين جونسون (52 عاما) بقتل سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا عام 1992، وقال شهود إنهم سمعوا أقارب الضحايا وهم يصفقون ويهللون فرحا من غرفة للمشاهدة داخل قاعة الإعدام في سجن بمدينة “تيرا هوت” في ولاية إنديانا بعد الإعلان عن تنفيذ الحكم.

ناشطون يحتجون على سياسات الإعدام في الولايات المتحدة- 13 يناير(رويترز)

وجاء إعدام جونسون بعد ساعات من الموعد المقرر لذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية التماسا من المحامين الذين قالوا إنه يعاني إعاقة ذهنية شديدة، الأمر الذي يحول دون إعدامه بحكم القانون.

وهذا هو الإعدام الثاني عشر خلال فترة حكم ترمب الذي استأنف العمل بهذه العقوبة في العام الماضي بعد تعليقها 17 عاما وفي خضم جائحة كورونا التي أصابت مسجونين محكوما عليهم بالإعدام واثنين على الأقل من محاميهم وسجناء آخرين وأفرادا من فرقة الإعدام وحراسا بالسجن.

بايدن يتعهد بإلغاء عقوبة الإعدام

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالسعي لإلغاء عقوبة الإعدام بعد توليه السلطة يوم الأربعاء المقبل.

ورفضت المحكمة العليا أيضا التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بإرجاء إعدام جونسون ومدان آخر يدعى داستن هيجز من المقرر إعدامه اليوم الجمعة لحين تعافيهما من مرض كورونا الذي أصيبا به في ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت تانيا تشوتكان القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية قد أصدرت أمرا يوم الثلاثاء بإرجاء تنفيذ حكمي الإعدام حتى 16 مارس آذار على الأقل لحين تعافي المدانَين تأييدا لرأي خبراء الصحة الذين قالوا إن إعدامهما حقنا سيعرضهما لألم بالغ بسبب تضرر رئتيهما جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر محامو المتهمَين أن تنفيذ الحكم يمثل انتهاكا للتعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبات “القاسية وغير المعتادة”.