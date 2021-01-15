مع صواريخ بالستية.. عرض عسكري بكوريا الشمالية في ختام مؤتمر نادر للحزب الحاكم (فيديو)

نظّمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا، ظهرت فيه صواريخ باليستية جديدة ومعدات عسكرية، وأقيم حفل فني متنوع وذلك في ختام مؤتمر نادر للحزب الحاكم هناك بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية كشفت خلال عرض عسكري مساء أمس الخميس ما بدا أنها صواريخ باليستية تطلقها الغواصات، لتتوج بيونغ يانغ بذلك اجتماعات سياسية استمرت لأكثر من أسبوع باستعراض لقوتها العسكرية.

معدات عسكرية خلال العرض في كوريا الشمالية(رويترز)

وأظهرت صورا نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي ارتدى معطفا من الجلد وقبعة من الفراء، ابتسم ولوح بيده أثناء متابعته للعرض في ساحة “كيم إيل سونغ” في العاصمة بيونغ يانغ.

وشارك في العرض صفوف من جنود المشاة ومجموعة من العتاد العسكري منها الدبابات والمصفحات وقاذفات الصواريخ وغيرها.

وفي النهاية، تحركت شاحنات في الساحة وفوقها ما وصفها عدد من المحللين بأنها أشكال جديدة من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى وصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات.

صواريخضمن العروض العسكرية في ختام مؤتمر الحزب الحاكم(رويترز)

أقوى سلاح في العالم

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “دخل أقوى سلاح في العالم، الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات، الساحة واحدا تلو الآخر ليظهر بأس القوات المسلحة الثورية”.

واختبرت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ التي تطلقها الغواصات ويقول محللون إنها تسعى لتصنيع غواصة لحمل الصواريخ.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الصواريخ التي تطلقها الغواصات كان مكتوبا عليها “بوكغوكسونغ -5” مما قد يشير إلى تحديث للصواريخ “بوكغوكسونغ-4” التي كُشف عنها خلال عرض عسكري أكبر في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

لكن كوريا الشمالية لم تكشف خلال العرض عن صواريخها الباليستية العابرة للقارات التي يُعتقد أنها قادرة على حمل رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

الزعيم كيم جونغ أون أثناء متابعته للعرض العسكري(رويترز)

محط الأنظار

وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية أقامت عرضا عسكريا الخميس، وهو حدث سيكون محط أنظار المراقبين الدوليين بحثا عن إشارات عن تكنولوجيات عسكرية حديثة، بعد اختتام مؤتمر نادر للحزب الحاكم”.

ونقلت يونهاب عن مصدر حكومي كوري جنوبي -لم تذكر تسمه- قوله إن العرض الذي لم ينقل على التلفزيون الرسمي بدأ بين الساعة السادسة والسابعة مساء (0900 و1000 بتوقيت غرينتش) وظل مستمرا حتى الثامنة.

وكانت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والعضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، قد انتقدت جيش كوريا الجنوبية، الأربعاء، لأنه قال إنه رصد مؤشرات على عرض عسكري أجراه الشمال.

وأضافت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، في بيان نقلته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية أن الخطوة تعبير عن “الأسلوب العدائي” الذي يتبعه الجنوب تجاه الشمال.

مهرجان فني

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم “كيم جونغ أون” اختتم مؤتمر الحزب الحاكم يوم الأربعاء استمرت جلساته لعدة أيام.

وقالت وكالة الأنباء المركزية، إن كيم ومسؤولين آخرين في كوريا الشمالية حضروا “الختام الذي أقيم في استاد مغلق في وتابعوا عروضا لفرق فنية عسكرية ومدنية وجماعات شبابية” تناولت في معظمها تمجيد قيادة كيم والتأكيد على الرسائل الصادرة عن المؤتمر.

ومؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، الذي استمر ثمانية أيام في بيونغ يانغ هو الأول منذ عام 2016 والثاني فحسب منذ عام 1980.

والعرض هو الأحدث هذا الأسبوع ضمن تجمعات كبيرة لم يظهر فيها كيم وغيره من الحضور وهم يضعون كمامات أو يتبعون إجراءات التباعد الاجتماعي استنادا لصور بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكنها فرضت إجراءات صارمة لإغلاق حدودها وقيدت التنقل داخل البلاد واتخذت إجراءات أخرى لمنع التفشي.