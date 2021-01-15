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صرخا وسقطا أرضا.. صاعقة برق تضرب رجلين أثناء تصوير عاصفة رعدية (فيديو)

اللحظة التي كاد الرجلان أن يقتلا صعقا بالبرق أثناء تصيويرهما عاصفة رعدية (مواقع التواصل)
اللحظة التي كاد الرجلان أن يقتلا صعقا بالبرق أثناء تصيويرهما عاصفة رعدية (مواقع التواصل)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202102:00 PM (مكة المكرمة)

أصاب البرق برازيلي وصديقه أثناء تصويرهما عاصفة رعدية ظهر الأحد الماضي، في منطقة سيرا دو كيوبيم على بعد أربعة أميال من مدينة ميندوري جنوب ولاية ميناس بالبرازيل.

وأفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن خوسيه دي أوليفيرا وصديقه كلوديو أروجو ريزندي كانا يصوران العاصفة بهاتف محمول عندما أصابهما البرق أثناء التصوير.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قال دي أوليفيرا “عندما رأيت الشمس والمطر، قررت أن أسجل مقطع فيديو لإظهار عظمة الله وجمال الطبيعة. انظروا إلى قوة الطبيعة، نجونا بفضل الله”.

وحول لحظة إصابتهما بالبرق قال “شعرنا بهزة وسقطنا على الأرض، وطار الحصى في وجهي. شعرنا بالذهول وركضنا إلى السيارة في نفس الوقت”.

وتابع “لم تكن هناك صاعقة في البداية أبدًا، أعتقد أن هاتفي هو الذي جذبها”.

وأوضح أنه لم يكن مضطرًا إلى الرعاية الطبية، حيث أصيب هو وصديقه ببعض الخدوش فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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