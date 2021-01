بقوة 6.2 درجة.. زلزال مدمر يضرب إندونيسيا ويخلف عشرات الضحايا والمفقودين (فيديو)

لقى 26 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، وجاري البحث عن أخرين، بينما أصيب 24 شخصا بعدما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جزيرة “سولاويسي” الإندونيسية.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث بالجزيرة، علي رحمن “تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو” مرجحًا أن ترتفع الحصيلة فيما بعد.

بينما يشير ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تجاوز حصيلة الضحايا 36 قتيلا حتى الآن.

وأدى الزلزال الذي ضرب الجزيرة في الساعات الأولي من صباح اليوم إلى إنهيار أبنية عدة من بنيها مستشفى.

Children trapped in the rubble of the building.These are victims of the #earthquake in #Indonesia pic.twitter.com/72A57ziGn7

— Dheeraj (@_dheerajrakho) January 15, 2021