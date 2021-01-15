بقوة 6.2 درجة.. زلزال مدمر يضرب إندونيسيا ويخلف عشرات الضحايا والمفقودين (فيديو)

لقى 26 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، وجاري البحث عن أخرين، بينما أصيب 24 شخصا بعدما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جزيرة “سولاويسي” الإندونيسية.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث بالجزيرة، علي رحمن “تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو” مرجحًا أن ترتفع الحصيلة فيما بعد.

بينما يشير ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تجاوز حصيلة الضحايا 36 قتيلا حتى الآن.

وأدى الزلزال الذي ضرب الجزيرة في الساعات الأولي من صباح اليوم إلى إنهيار أبنية عدة من بنيها مستشفى.

Children trapped in the rubble of the building.These are victims of the #earthquake in #Indonesia pic.twitter.com/72A57ziGn7 — Dheeraj (@_dheerajrakho) January 15, 2021

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 6 كيلومترات شمال شرقي مدينة “ماجين” عاصمة الإقليم المذكور، وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وأشارت إلى أن مدينتي “بالو” و”ماكسار” شعرتا بالهزة.

وذكرت رئيسة مركز المعلومات والاتصالات بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، راديتيا جاتي، أن ما يقرب من 62 منزلًا وبعض المؤسسات العامة تضررت جراء الزلزال.

وأوضحت أنه تم إجلاء ألفي شخص إلى مناطق آمنة، وبدء جهود الإغاثة اللازمة.

في السياق، تم إغلاق طريق “ماجين – ماموجو” السريع بسبب الانهيار الأرضي الذي حدث إثر الزلزال.

ويشار إلى أن زلزالًا بقوة 5.9 درجات كان قد ضرب مدينة “ماجين” أمس الخميس.

A strong, shallow #earthquake shook #Indonesia's #Sulawesi island just after midnight, causing landslides and sending people fleeing from their homes in the nighttime darkness. Read here:

https://t.co/zIQPgCWYpM — Outlook Magazine (@Outlookindia) January 15, 2021

وتتعرض إندونيسيا باستمرار للزلازل لوجودها في منطقة “طوق النار”، وهي حزام من سلسلة من الزلازل المتواصلة والثورات البركانية التي تحيط بسواحل المحيط الهادئ، ويؤدي بعضها إلى حدوث أمواج “تسونامي”.