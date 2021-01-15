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سامسونغ تكشف عن 3 هواتف جديدة.. وهذه أسعارها (فيديو)

طرحت الشركة 3 هواتف جديدة من طراز سامسونغ إس 21 (مواقع إلكترونية)
طرحت الشركة 3 هواتف جديدة من طراز سامسونغ إس 21 (مواقع إلكترونية)
15/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202112:30 PM (مكة المكرمة)

كشفت شركة “سامسونغ” العملاقة عن هاتفها الجديد “غالاكسي إس 21” المتوافق مع تقنية الجيل الخامس (5 جي) مع خفض بيعه بالتجزئة بمئات الدولارات.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض في الأسعار إلى بدء العودة إلى أسعار “معقولة” في قطاع الهواتف الذكية.

وسيتم طرح الطراز الأساسي لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة للبيع بدءا من 29 يناير/ كانون الثاني مقابل 800 دولار، وهو أقل بمبلغ 200 دولار من سعر هاتف “إس 20” عندما تم إطلاقه العام الماضي.

وسيتوافر هاتف “إس 21 بلاس” بشاشة أكبر بسعر يبدأ من ألف دولار وسيباع هاتف “إس 21 ألترا” الذي يتميز بأحدث القدرات التكنولوجية بدءاً من 1200 دولار.

وسلطت المجموعة الكورية الجنوبية عند عرضها الهواتف الثلاثة الضوء على الخصائص التقنية للصور والفيديو لهذه الهواتف الذكية الجديدة كنقطة بيع رئيسية.

وستتوافر النماذج الثلاثة الجديدة التي أصبحت متاحة للطلب المسبق اعتبارا من الخميس، بألوان عدة.

كذلك، كشفت “سامسونغ” عن سماعات أذن لاسلكية “غالاكسي بادز برو” مزود تقنية إلغاء الضوضاء ومقاومة المطر والعرق.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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