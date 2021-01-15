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أعلن إضرابه عن الطعام.. خباز فرنسي ينجح في منع ترحيل عامل غيني

الخباز الفرنسي "ستيفان رافاكلي" والعامل الغيني تراوري(موتاقع التواصل)
الخباز الفرنسي "ستيفان رافاكلي" والعامل الغيني تراوري(موتاقع التواصل)
15/1/2021

نجح الخباز الفرنسي “ستيفان رافاكلي” في منع سلطات بلاده من ترحيل العامل الغيني “لاي فودي تراوري” بعد أن أعلن إضرابا عن الطعام لمدة 10 أيام.

وحيّا الصحفي والبرلماني الفرنسي رافاييل غلوكسمان، شجاعة الخباز، وقال “لقد انتصرت شجاعة ستيفان وموجة التضامن التي أثارها”.

وخلال الأيام الماضية، تناقلت الصحف المحلية -على نطاق واسع- قصة الشاب الغيني البالغ من العمر 18 عامًا، الذي كان يعمل في مخبز ببلدة بيزانسون شرقي فرنسا.

ووصل “لاي فودي تراوري” إلى فرنسا عام 2019 عن طريق الهجرة غير النظامية، وكان قاصرًا غير مصحوب بذويه.

ورفضت السلطات الفرنسية أواخر عام 2020، منح الشاب حق الإقامة في البلاد، ما دفع صاحب المخبر “رافاكلي” البالغ من 50 عامًا إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وفقد رافاكلي خلال الإضراب الكثير من وزنه وتدهورت حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

ونتيجة للضغط الشعبي والإعلامي وحملة التوقيعات التي شارك فيها أكثر من 220 ألف شخص طالبوا بإيقاف إجراءات الترحيل، تراجعت السلطات الفرنسية عن قرارها ومنحت الشاب الغيني حق الإقامة.

وبحسب مصادر محلية قامت فرنسا في عام 2019 بترحيل ما يقارب 24 ألف شخص.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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